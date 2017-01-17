8 найбагатших людей планети мають стільки ж грошей, що і половина людства – звіт Oxfam

Вісім людей, усі з яких – чоловіки, володіють таким самим багатством, як найбідніша половина населення світу, або 3,6 мільярда людей. Про це йдеться у доповіді благодійної групи допомоги Oxfam, опублікованій у день початку щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

Розрив між багатими і бідними – набагато більший, ніж вважалося раніше. Великий бізнес і багатії підживлюють кризу нерівності шляхом ухилення від податків, зниження заробітної плати і використання своєї влади, щоб впливати на політику, пише Oxfam. У доповіді говориться, що великий бізнес мав великі успіхи в 2015 і 2016 роках: «Прибутки є високими, і 10 найбільших корпорацій світу разом мають дохід більший, ніж державні доходи 180 країн разом узятих».

«Це непристойно, щоб так багато багатства зосереджувалося в руках такої малої кількості людей, коли кожен десятий мешканець планети живе на менш ніж 2 долари на день», – підкреслив виконавчий директор Oxfam Вінні Б’янийма.

Oxfam повідомляє, що з 2015 року, «найбагатший 1% володів більшим багатством, ніж решта 99% населення планети». У Сполучених Штатах розрив не такий великий – на 1% населення припадає 42% багатства.

Серед заходів, які можуть допомогти зменшити нерівність, Oxfam називає вищі податки на багатство і дохід. Люди повинні отримувати вищу зарплату, а заможні мають платити більші податки.

Журнал Forbes у 2016 році назвав співзасновника Microsoft Білла Ґейтса найбагатшою людиною світу з розміром статків 75 мільярдів доларів. Багатство Ґейтса збільшилося на 50 відсотків (25 мільярдів доларів) з того часу, як він покинув компанію в 2006 році, «незважаючи на похвальні зусилля [Ґейтса] роздати більшу його частину», зазначає Oxfam. Мільярдер бере активну участь у благодійній діяльності через фонд Білла і Мелінди Ґейтс, заснований ним і його дружиною.

В останні роки Ґейтс і ряд інших мільярдерів зобов’язалися віддати більшу частину своїх статків на благодійність. У 2009 році інвестор Уоррен Баффет заявив, що віддасть більшу частину своїх статків у фонд Ґейтса і його дружини.

Баффет також у списку восьми найбагатших людей, поруч із засновниками великих компаній: Амансіо Ортегою (Inditex), Джеффом Безосом (Amazon), Марком Цукербергом (Facebook), Ларрі Еллісоном (Oracle), а також мексиканським бізнесменом Карлосом Слімом і Майклом Блумбергом, колишнім мером Нью-Йорка. Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан пообіцяли віддати 99% своїх активів у Facebook на благодійні цілі.