В адміністрації Трампа можуть не зважати на права людини у світі – експерти

Впродовж кампанії Дональд Трамп неодноразово озвучував обіцянку: «Залишити собі нафту, залишити собі нафту».

Трамп говорив про іракську нафту, яку, на його думку, Сполучені Штати мали видобувати і продавати протягом війни в Іраку.

«У старі часи, коли ми вигравали війну, переможцю належали трофеї», – наголошував він.

Сара Маргон із Human Rights Watch каже: такі коментарі порушують питання про позицію Трампа стосовно дотримання прав людини за кордоном.

«Ми маємо великі занепокоєння, що нова адміністрація може або геть не цікавитися цим питанням, або використовувати це, щоб отримати бажане в інших сферах», – зазначила Сара Маргон, директор Вашингтонського бюро Human rights watch.

Маргон також вказує на бажання Трампа працювати з авторитарними лідерами, на кшталт, Путіна у Росії, Ас-Сісі у Єгипті та Асада у Сирії. Вашингтон і в минулому інколи співпрацював із порушниками прав людини, але Трамп та деякі із його призначенців відмовляються навіть критикувати диктаторів.

Показовими у цьому плані були заяви, озвучені на слуханнях про призначення Рекса Тіллерсона державним секретарем США. Тіллерсон відмовився називати дії Путіна у Сирії воєнним злочином, а також засудити лідера Філліпін Родріго Дутерте за те, що внаслідок війни з наркотиками загинули тисячі людей. Позиція Тілллерсона звучала радше прагматично.

«Не резонно очікувати, що ми будемо ухвалювати кожне зовнішньополітичне рішення, враховуючи виключно питання прав людини, особливо коли це буде стосуватися питання безпеки американців», – сказав Тіллерсон.

Але чи справді США мають обирати між своїми національними інтересами і життєвими цінностями? Експерт Леслі Вінжамурі переконана, що ні.

«В наших інтересах захищати права людини, тому що у довготерміновій перспективі, та й у короткій теж, нам простіше вибудовувати партнерські союзні відносини із державами, з якими Америка буде працювати, аби бути ефективною у світі», – каже Вінжамурі.

Наразі зрозуміло одне – Трамп буде не першим і не останнім президентом США, якому доведеться балансувати національні інтереси і питання захисту прав людини.