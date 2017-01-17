Депутати повертаються до питання про свою заробітну плату

Київ – У перший пленарний день 2017 року народні депутати мають намір затвердити кошторис Верховної Ради на поточний рік, в якому, зокрема, передбачене питання про їхню заробітну плату. Депутати не мають одностайності щодо можливого підвищення оплати своєї праці. Експерти кажуть, що депутати навряд чи відмовляться від підвищення, але радять прив’язати розмір зарплати до загального рівня добробуту.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій на погоджувальній раді напередодні висловив переконання, що нинішній рік стане успішним для українського парламенту. За його словами, у вівторок планується завершити розгляд блоку питань транспортної галузі, а в четвер парламентарі мають розглянути проект закону про конституційний суд та питання децентралізації. Крім того, Андрій Парубій наголосив на тому, що цього пленарного тижня необхідно також ухвалити кошторис Верховної Ради на 2017 рік.

Кошторис Верховної Ради – це не тільки заробітні плати. Це регламентація діяльності апарату

«Кошторис Верховної Ради – це не тільки заробітні плати. Це регламентація діяльності апарату, якої не було сім років», – сказав Андрій Парубій.

За словами політичного експерта та колишнього народного депутата Тараса Чорновола, питання кошторису є дражливим й завжди неоднозначно сприймається суспільством. Особливо та його частина, яка стосується зарплати парламентарям.

У жовтні 2016 року депутати спробували відокремити свій посадовий оклад від позиції державного службовця. Планувалося, що оклад парламентаря буде складати 25 мінімальних зарплат. Це викликало опір суспільства та уряду, тоді Кабмін відмовився підтримати такі поправки до державного бюджету. На цьому історія мала би завершитись, каже Чорновіл, проте нині ходять чутки про ще одну спробу.

Більшості депутатів від цієї зарплати ні холодно, ні жарко, в них є бізнес, інші гроші

«Якби в повітрі пахло виборами, то напевно, депутати уникли б такого дражливого питання. Але мені здається, вже всі зрозуміли, що ніяких дострокових виборів до 2019 року в Україні не буде. А це означає, якщо говорити просто, – «жлобство» переможе брехливість. Більшості депутатів від цієї зарплати ні холодно, ні жарко, в них є бізнес, інші гроші. Але хто має мільйон, не відмовиться додатково мати ще одну тисячу», – сказав Тарас Чорновіл.

Зарплата депутатів не врегульована – Арешонков

Кошторис – документ, який регулює діяльність всього апарату Верховної Ради, включаючи обладнання та інвентар, оплату комунальних послуг, діяльність телеканалу «Рада». Вперше за всю історію існування парламенту, кошторис виноситься на розгляд в зал Верховної Ради і буде затверджуватися депутатами, каже заступник голови Регламентного комітету в парламенті.

Єдине питання, яке не було врегульовано у кошторисі Верховної Ради на 2017 рік – це зарплати депутатів, каже заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Арешонков. За його словами, в регламентному комітеті не прийшли до єдиної думки з цього питання.

Деякі мої колеги говорять, що цього мало, дехто каже, що це забагато

«Заробітна плата, яку ми отримуємо, є абсолютно не врегульованою. І ніяким документом, який би до кінця це питання вирішував, вона не підкріплена. Тому треба прийняти рішення. Хай це буде сума, яка є на сьогоднішній день. На сьогодні депутатам нараховується 17 тисяч гривень, на «руки» вони отримують в середньому 14 з половиною тисяч гривень. Мене, наприклад, це абсолютно влаштовує, деякі мої колеги говорять, що цього мало, дехто каже, що це забагато. Тому це має бути обговорено в сесійній залі», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода.

Мова може також йти про встановлення порядку оплати праці народним депутатам, незалежно від зарплати урядовців, каже Арешонков.

Про те, що парламентарям варто було б прив’язати зростання своєї зарплати до загального рівня добробуту, каже політичний коментатор Володимир Цибулько. Він також зауважив, що це питання є нагальним, не дивлячись на його маніпулятивну природу. Адже парламентарям набагато вигідніше раз і назавжди його закрити і не залишати простір для маніпуляцій.

Депутат від «Самопомочі»: кошторис – непрозорий

«Опозиційний блок» вже оприлюднив заяву, що не буде голосувати за затвердження кошторису на 2017 рік, бо там є пункт про підвищення зарплати депутатам. А «в умовах, коли в Україні немає ані гідних пенсій, ані гідних зарплат, коли порізані всі соціальні пільги, підвищувати виплати народним депутатам – абсолютно неправильно».

Щоб в народні депутати йшли висококваліфіковані люди, рано чи пізно доведеться пропонувати вищий рівень платні, який би відповідав приватному сектору. Про це каже депутат від «Самопомочі» Олена Сотник. За її словами, щоб по цьому питанню не було зловживань, треба уніфікувати підхід до нарахування заробітної плати. Вона також озвучила незадоволення фракції всім кошторисом в цілому, адже там, за її словами, наведені незрозумілі позиції.

Ми будемо вимагати, по-перше, публічного звіту, по-друге, можливості допуску і проведення незалежного аудиту за останні два з половиною роки

«За даних умов, коли кошторис є непрозорим, коли немає консолідованого рішення про нарахування заробітних плат взагалі у всій системі вищих посадових осіб, і якщо такий кошторис буде прийнятий, я не зможу пояснити людям, що в ньому взагалі закладено. У такому випадки ми, фракція «Самопоміч», голосувати за це не будемо. Ми будемо вимагати від Парубія, по-перше, публічного звіту, по-друге, можливості допуску і проведення незалежного аудиту за останні два з половиною роки», – каже народний депутат.

Олена Сотник каже, зокрема, про статтю видатків на автобазу в апараті Верховної Раді. За її словами, неясною залишається пункт про «дослідження і розробки, видатки державного і регіонального значення», бо не зрозуміло, які дослідження можуть бути проведені в автопарку.

Володимир Арешонков у відповідь на це в ефірі Радіо Свобода зауважив, що в його колеги не розібралися із текстом кошторису.

«Такої дурниці я не бачив, щоб на автобазі проводилися якісь дослідження, не знаю, де Сотник це вичитувала. Стосовно автобази, ми провели аналіз щодо транспорту, який там є, впорядкували та розібрались, опубліковані таблиці, хто з депутатів за минулий рік брав автомобіль. Депутат має право користуватись авто виключно в аеропорт, на залізничний вокзал і на станцію швидкої допомоги», – каже він.

Водночас, у грудні минулого року заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook писала про те, що їй необґрунтовано записали користування службовим транспортом, у той час, коли вона цього не робила.

«Підтримуючи всебічний контроль за використанням державних коштів, в тому числі тих, що йдуть з бюджету на забезпечення діяльності Верховної Ради, офіційно звернулася до керівника транспортного відділу з проханням надати інформацію про роботу закріпленого за першим заступником голови ВР. В результаті – шок. Згідно довідки, машина в день «намотує» не менше 120 кілометрів , в тому числі в дні моїх щотижневих відряджень в Мінськ», – написала народний депутат.