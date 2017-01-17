Крок назад Трампа щодо України означатиме крок уперед Путіна (світова преса)

В світовій пресі – низка публікацій про очікування України від нової американської адміністрації Дональда Трампа, який заступає на президентську посаду наприкінці цього тижня. Обговорюють також, як це може вплинути на трикутник США-Україна-Росія. ЗМІ пишуть про сподівання Києва отримати наступний транш фінансової допомоги від МВФ вже на початку лютого. Є також статті про готовність Києва виборювати свою енергетичну незалежність від Росії, нарощуючи імпорт газу з країн-членів ЄС.

Сайт американської телекомпанії NBC публікує статтю про побоювання Києва, що російський президент Володимир Путін може активізувати свою агресивну політику щодо України, якщо новообраний президент США Дональд Трамп не матиме інтересу до українських справ.

«Можливо, їй не приділяють стільки уваги, як Сирії, Іраку чи Афганістану, але в Україні точиться війна, яка поставила Сполучені Штати та Росію по різні боки (в цій ситуації)», – йдеться в статті.

Новобраний президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що може призупинити американську підтримку, як, можливо, частину домовленості з президентом Путіним, йдеться на сайті NBC. Як сказали телекомпанії аналітики та опоненти Путіна, такий підхід адміністрації Трампа дозволив би російському президентові втручатися в внутрішню політику в Україні і потенційно призвів би до отримання де-факто контроля над Україною, що мало б серйозні наслідки для безпеки в Європі та поза нею.

«Цілком можливо, що Кремль спробує більше впливати на Україну, якщо США дистанціюються від цієї країни. Якщо Трамп зробить крок назад, це буде запрошення Путіну зробити крок уперед», – сказав лондонський експерт Ігор Сутягін.

Інший британський експерт, Джонатан Ейял, каже, що наслідки можливого потрапляння України в руки Путіна були б надзвичайно серйозні: «Я не дуже вірю в передбачення ефекту доміно, бо завжди стається не так, як ви передбачаєте, але немає сумніву, що вплив в цілому на європейську безпеку був би катастрофічним».

Якби Путін отримав контроль над Україною, тоді б виглядало, що він «грав і виграв». Таким чином, додав Ейял, Путін завдав би поразки ідеї, що європейці щось можуть вдіяти проти нього, і це створило б розкол між Європою та США.

Можливо, додав лондонський експерт, більш символічним було б утворення чіткого розколу на дві сфери впливу в Європі в час, коли «ми витратили всі десятиліття після завершення Холодної війни, заперечуючи, що вона має місце».

Агентство Reuters в кулуарах щорічних зборів Світового економічного форуму взяло інтерв’ю в міністра фінансів України Олександра Данилюка, який заявив, що Київ очікує на наступний транш позики Міжнародного валютного фонду вже на початку лютого.

Також Данилюк сказав, що Україна має надію й надалі отримувати фінансову та військову допомогу США за президенства Дональда Трампа – навіть якщо новообраний президент цієї країни посилюватиме відносини з Росією. Реверанси Трампа в бік Москви викликали стурбованість України, яку від банкрутства врятували МВФ та західні кредити, пише агентство.

«США, ясна річ, є країною, яка підтримувала нас в дуже важкі часи та під час двох революцій і тоді, коли це було абсолютно критично після російської агресії. Я сподіваюсь, що так і триватиме», – сказав Данилюк в інтерв’ю і додав, що республіканські адміністрації у США традиційно активно підтримують Україну.

Міністр також зазначив, що Київ неухильно реформує українську економіку і сподівається на отримання наступних траншів кредиту МВФ. Він нагадав, що парламент України ухвалив державний бюджет на 2017 рік із потрібним дефіцитом у три відсотки. Олександр Данилюк висловив сподівання, що наступний транш обсягом в один мільярд доларів МВФ виділить на початку наступного місяця.

Reuters зауважує, що МВФ схвалив недавню націоналізацію Україною «Приватбанку», ризикована кредитна політика якого утворила «діру» в банку в розмірі 5,65 мільярда доларів, а 97 відсотків кредитів надавались наближеним до акціонерів структурам.

Видання The International Business Times пише про те, що Україна дедалі більше покладається на європейський газ через рік після того, як вона взагалі припинила імпортувати газ із Росії.

У статті наводять свіжий приклад: Україна почала купувати газ ще й від французького енергетичного гіганта Engie минулого тижня, у «коштовний спосіб кидаючи виклик завеликому впливу Кремля в регіоні».

Київ платить нині за газ на 20 відсотків більше, ніж коли купував російський газ. Газ подається через газопровід «Германовіце» в південно-східній Польщі. Україна отримала кредит від ЄБРР для закупівлі 1,8 мільярда кубічних метрів газу в Західній Європі, зазначає економічне видання.

«Росія намагалася повернути Україну, пропонуючи знижену ціну в 186 доларів за тисячу кубометрів – майже на 20 відсотків нижче, аніж Київ платить європейським компаніям за газ в ці дні. Бойкот важко буде тримати далі: більшість газу, який Україна купує в третіх сторін, походить із Росії, що впливає на вищу ціну», – пише The International Business Times.

Представники ЄС зустрілися у грудні з колегами з України та Росії у намаганні знайти вирішення. Україна, веде далі часопис, припинила закупівлю газу в російського «Газпрому» в листопаді 2015 року.

Україна, зазначає видання, є дуже важливою для транзиту російського газу до ЄС, оскільки 40 відсотків цього обсягу прокачується її територією, і Київ пообіцяв, що надалі буде забезпечувати стабільний транзит до Європи.