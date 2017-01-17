Фоторепортаж: Смог у Києві

Із вечора 16 січня Київ накрив густий смог. У деякий районах столиці відчувається запах диму.
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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) причиною задимленості в Києві називають підвищення вологості повітря та відсутність вітру
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Жителів та гостей столиці просять не спричиняти паніку: «Пожежі, які виникали на території Києва, незначні і не могли вплинути на виникнення у повітрі такої задимленості» – ДСНС
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За інформацією від служби з надзвичайних ситуацій, задимлення в Києві зберігатиметься щонайменше три доби
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Ситуація може покращитися після прогріву приземного шару повітря
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За даними Укргідрометцентру, на території більшості областей країни, у тому числі і в Києві, очікується туман, видимість 200-500 метрів
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Лікарі радять у такий період обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі рано-вранці. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок
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Також радять, за можливості, використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря