До Росії можуть екстрадувати 11 осіб, які воювали за Україну – правозахисник

Олена Литвинова

Правозахисник Харківської правозахисної групи Борис Захаров заявляє, що 11 російських добровольців, які воювали на боці України на Донбасі в складі добровольчих батальйонів, зараз під арештом в очікуванні екстрадиції до Росії. Тим часом народний депутат Олег Петренко говорить, що у парламенті України вже давно зареєстрований законопроект про спрощену систему надання громадянства або права на проживання в Україні іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності країни.

«Зараз є 11 справ проти осіб, громадян Росії, частина з них утримується під екстрадиційним арештом, частина – або під домашнім арештом, або під особистими зобов’язаннями, адже максимальний термін екстрадиційного арешту – 12 місяців – уже минув, і їх збираються видавати Росії», – сказав Борис Захаров під час конференції щодо правового статусу іноземців, які брали участь в бойових діях на Донбасі на боці України.

Зокрема, правозахисник уточнив, що двоє російських волонтерів з батальйону Ісси Мунаєва зараз в Запоріжжі в очікуванні суду. «Це абсолютно неприпустимо, тому в законодавство потрібно вводити заборону на екстрадицію таких осіб, і головне – реформувати систему надання притулку в Україні», – вважає Захаров.

У свою чергу юрист добровольчого батальйону «Азов» Євген Комісар повідомив, що не має інформації про можливі факти утримання білорусів-добровольців під екстрадиційним арештом в Україні. «Що стосується добровольців, які воювали в складі батальйону «Азов», то таких фактів немає. Хоча у нас було більше ніж 10 білорусів», – уточнив він.

Народний депутат України із фракції «БПП» Олег Петренко визнав наявність проблеми в Україні з легалізацією іноземних громадян-добровольців і повідомив, що ще в листопаді 2015 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про спрощену систему надання громадянства або права на проживання в Україні іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності країни.

«Цей документ вже пройшов обговорення у всіх комітетах парламенту, є експертний висновок, тобто він вже підготований для розгляду на сесії. Ми сподіваємося, що законопроект буде внесений до порядку денного парламенту», – додав депутат.

Громадянство України – це мрія для кожного з цих хлопців, хто воював за Україну. Вони не хочуть преференцій... вони просто хочуть паспорт тієї країни, за яку вони воювали і ховали своїх побратимів

«Багато хто потрапив у пастку, це стосується громадян Росії, Грузії та Білорусі – країн, з яких було найбільше тих, хто воював за Україну. Тепер вони не мають можливості повернутися на батьківщину, кожен у свою країну, тому що там на них чекає переслідування, але водночас, перебуваючи в Україні, вони також не мають жодних прав, не мають можливості отримати громадянство і багато інших труднощів. Громадянство України – це мрія для кожного з цих хлопців, хто воював за Україну. Вони не хочуть преференцій... вони просто хочуть паспорт тієї країни, за яку вони воювали і ховали своїх побратимів», – наголошує Петренко.

Поки немає прикладів, щоб на запит Росії або Білорусі Україна видавала тих, хто зі зброєю в руках захищав її

Народний депутат також зазначив, що генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв не використовувати механізм екстрадиції щодо іноземців, які воювали на боці України.

«Поки немає прикладів, щоб на запит Росії або Білорусі Україна видавала тих, хто зі зброєю в руках захищав її. Так, наразі законодавством це не врегульовано. Але Юрій Луценко мене запевнив, що такого не буде. Я розумію, що це всього лише усна обіцянка, але поки не ухвалено відповідний закон, ми працюємо в індивідуальному порядку, в якихось конкретних ситуаціях», – додав Олег Петренко.

Як повідомляло Радіо Свобода, в липні 2016 року білоруські добровольці почали отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні.

В Україні увалено закон, який дозволяє у спрощеному порядку отримувати громадянство тим іноземцям, які тільки збираються їхати в Україну для служби в армії. Але ті, хто вже воював у складі добровольчих батальйонів, як і раніше залишаються поза законом. У квітні 2016 року іноземці, які воювали на Донбасі на українському боці, звернулися до української влади з проханням або надати їм громадянство України, або ввести ембарго на примусову депортацію до законодавчого врегулювання їхнього статусу в Україні.

Наразі українське громадянство отримали тільки двоє білорусів-добровольців. Точна кількість білорусів, які воювали на боці України на Донбасі, невідома. За різними оцінками, в складі добровольчих батальйонів на початку 2014 року боролися від 100 до 1000 білорусів.

Згідно з Кримінальним кодексом Білорусі, участь на території іноземної держави у збройних конфліктах, військових діях особи, яка не входить до складу збройних сил ворожих сторін і діє з метою отримання матеріальної винагороди без згоди держави, громадянином якої вона є або на території якої постійно проживає (найманство), карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без конфіскації.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода