Україна вірить у вільну торгівлю – президент Порошенко в Давосі

Україна впевнена у тому, що вона матиме американську підтримку і після того, як до Білого дому прийде президент Дональд Трамп. Про це у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум, заявив президент України Петро Порошенко. В інтерв’ю агентству Bloomberg він заявив, що політика щодо України має широку підтримку у США, а з новим президентом Порошенко вже домовився про зустріч. Питання України залишається одним із ключових в Давосі, адже з ним пов’язано питання санкцій проти Росії, за можливе скасування яких виступає нова американська адміністрація та чимало країн Євросоюзу. Знайти порозуміння з Росією намагається і український олігарх Віктор Пінчук, який організовує у Давосі на 18 січня зустріч з українських питань – «Український сніданок».

Президент України Петро Порошенко в швейцарському Давосі наполягає на тому, що підтримка України означає підтримку світової безпеки, а без неї немає розвитку. На запитання кореспондентів агентства Bloomberg щодо ставлення України до НАТО на тлі сумніву в доцільності існування цієї організації, які висловив обраний президент США Дональд Трамп, Петро Порошенко сказав, що для НАТО немає альтернативи.

Росія здійснила акт агресії на сході моєї країни. НАТО залишилося єдиною надійною безпековою системою у світі

«Після того, як Росія здійснила акт агресії на сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала післявоєнну систему безпеки, збудовану на основі Ради безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиною надійною безпековою системою у світі. Тому це так важливо не лише для членів НАТО, але і для глобальної безпеки», – наголосив президент України.

Відмінність у поглядах із новою адміністрацією США президент Порошенко продемонстрував і в питанні світової торгівлі. Якщо президент Трамп виступає проти вільної торгівлі та економічної глобалізації, то президент Порошенко вбачає у розвитку торгівлі запоруку розвитку України.

«Майбутнє за усуненням бар’єрів у міжнародній торгівлі, і це є політикою моєї країни», – зауважив президент Порошенко, додаючи, що Україна успішно просувається цим шляхом, уклавши договір про вільну торгівлю з Євросоюзом, Канадою та зараз, під час зустрічей у Давосі, домовляється з керівництвом Китаю.

Традиційно в кулуарах Давоського форуму відбувається «Український сніданок», який організовує український бізнесмен Віктор Пінчук. Та цього разу, після опублікованої ним статті у газеті Wall Street Journal, де він намагався викласти умови компромісу з Росією, більшість українських політиків, включно з президентом, вирішили проігнорувати цю подію, що запланована на 18 січня, звинувативши Пінчука у здачі інтересів України.

Стаття Пінчука підтвердила, що він залишився містечковим зросійщеним бізнесменом

«Стаття олігарха Пінчука у впливовому виданні Америки лише підтвердила, що він залишився містечковим зросійщеним бізнесменом. Пінчук хоче показати, що бізнес – за перезавантаження стосунків США з РФ. Навіть ціною здачі національних інтересів України»», – написала на своїй сторінці у Facebook голова парламентського Комітету з закордонних справ Ганна Гопко.

Та на Давоському форумі присутні й інші представники українського бізнесу – українські компанії-розробники інформаційного продукту, який посідає дедалі важливіші позиції в українській економіці.

Представляє Україну як країну, що вже стає одним з центрів розробок для світових компаній, голова наглядової ради Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій Андрій Колодюк. В ефірі «Громадського» він сказав, що в Україні є динамічна галузь, яка дивиться у майбутнє.

«Ми можемо запропонувати світові свої можливості з точки зору відкриття центрів розробок в Україні. Понад 100 міжнародних компаній їх мають в Україні, це – тільки початок. Є також українські компанії, які працюють у світі», – зауважує Колодюк і додає, що метою його презентацій в Давосі є показати, що в Україну можна і потрібно інвестувати навіть за нинішніх умов, і ситуація в країні не є перешкодою для розвитку галузі інформаційних технологій.

Всесвітній економічний форум, що збирається в Давосі вже у 47-й раз, триватиме до 20 січня. Його темою є «Чуйне і відповідальне лідерство».