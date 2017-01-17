​Деякі люди Януковича були набагато спритніші, ніж Лазаренко – заступник генпрокурора

Учасники передачі «Ваша Свобода»: Євгеній Єнін, заступник генерального прокурора України; Дарія Каленюк, експерт, виконавчий директор Центру протидії корупції (скайпом).

Олександр Лащенко: Суд над екс-президентом Віктором Януковичем може початися в першому кварталі 2017 року. Так заявляв раніше генпрокурор Юрій Луценко.

З часу повалення режиму Януковича жодна копійка, виведена за його президенства, не повернулася до держбюджету. Це констатував міністр юстиції Павло Петренко.

Ну, а колишній господар «Межигір’я» перековував, що вивозив з України лише «ручную кладь» і жодної копійки не вкрав.

За два роки правління Янукович і його поплічники насправді вкрали у держави один річний бюджет – 40 млрд. доларів. Це в ефірі телеканалу «Еспресо.TV» констатував заступник генерального прокурора Євгеній Єнін.

Пане Єнін, минатиме скоро вже три роки розслідування справ Януковича. Коли він втік? Це ж лютий буде. Які є результати? Ви підтверджуєте, що цілий річний бюджет встиг «прісвоїть», як вони кажуть, за два роки Янукович і його поплічники, 40 мільярдів доларів? Так?

– Саме так. Ми говоримо про надзвичайно значні обсяги втрат, які зазнав держбюджет України за часів правління так званої команди Януковича. Ми сьогодні активно просуваємося по низці кримінальних проваджень.

Cуд над Януковичем розпочнеться ближчим часом в Печерському судді

Як було зазначено вже неодноразово, суд над Януковичем розпочнеться вже ближчим часом. Я переконаний, що всі ці ігри, а суд сьогодні вніс чітку ясність, підсудність його визначена, це буде розглядатися в Печерському судді.

І чим ближче до суду, тим в нас більше доказів вини Януковича як в державній зраді, так і по низці інших епізодів, в рамках яких він проходить як підозрюваний. І звичайно, тим більше нервозності у виступах Януковича і його адвокатів та тієї російської кліки, яка їх підтримує.

– Тобто Ви підтверджуєте заяву Вашого керівника Юрія Луценка, що в першому кварталі цього року вже може початися суд у справі Януковича?

– Так, безумовно.

– Була інформація, що Вищий спеціалізований суд нібито розгляне клопотання сторони захисту втікача Віктора Януковича про зміну підсудності. Чому адвокати так активізувалися останнім часом, на Ваш погляд?

Cуд вже відхилив клопотання адвокатів Януковича про зміну підсудності

– Я думаю, що головною метою є затягування термінів розгляду зазначеного питання в судовому порядку. Тим не менше, суд вже вніс ясність і відхилив клопотання адвокатів Януковича (про зміну підсудності – ред.). Це сталося буквально годину тому.

– Нагадаємо і позицію самого (як його називали?) «золотого батона». Золотого унітазу ніби в «Межигір’ї» не знайшли, але батон був.

Те, що сказав під час прес-конференції Віктор Янукович у Ростові-на-Дону.

Віктор Янукович (переклад): У жодному банку світу не виявлено жодного центу моїх грошей. У мене не було і немає жодних рахунків. Я з України нічого не вивозив, окрім особистих речей, які були «ручной кладью».

І сьогодні всі ці розслідування, які були в Україні, вже майже три роки, показали, що насправді це все, як і Майдан, який виник, на брехні, на фальсифікаціях – просто людей обманули.

– Пане Єнін, відповідає дійсності інформація, що нібито Янукович кешем тримав гроші і все з собою? Оця «ручная кладь» його – фіксували камери спостереження кілька днів. Оці «КАМАЗи», що там вивозили, гелікоптери…

1,5 мільярди доларів США заарештовані в банках України, 200 мільйонів доларів в різних юрисдикціях світу

– В одному був Янукович правий у своєму коментарі, що дійсно людей обманули. Обманула саме команда Януковича, яка, мабуть, забула про 1,5 мільярди доларів США, які зараз заарештовані в банках України. І близько 200 мільйонів доларів США в умовному еквіваленті, які заарештовані в різних юрисдикціях світу.

Щодо 50 мільйонів, які були недавно конфісковані в латвійський бюджет, то про це велася мова під час перемовин генпрокурора з його латвійським колегою. Ми знайшли певне порозуміння щодо подальшого алгоритму дій. І буквально цими днями генпрокурор України звернеться до керівника українського уряду з пропозицією сформувати переговорну групу для початку переговорів з латвійським урядом.

– А Ви, власне, можете прояснити, в якому статусі перебуває «Межигір’я»?

– У нас є низка процесів, які на даному етапі ще тривають. Йдеться про експертизу, про оцінку всіх цих цінностей. Безумовно, це певним чином стримує просування кримінального провадження. Але однозначно, ми вже близькі до виходу на фінальну стадію по цих етапах.

– А хто володіє «Межигір’ям», чи немає зараз власника?

Заарештований комплекс належить комерційним структурам Януковича та приспішників

– Наразі цей комплекс заарештований рішенням суду, належить станом на сьогодні відомим комерційним структурам, які пов’язуються з Януковичем та з його приспішниками.

– Ви є заступником генпрокурора з міжнародно-правового співробітництва. Як можете сказати з приводу, наприклад, допомоги «Інтерполу»?

– Є позиція «Інтерполу» як незалежної міжнародної організації, яка говорить: ми поза політикою, ми поза військових злочинів. Цю позицію іноді дуже важко пояснити українському народу, який з природнім обуренням сприймає позицію «Інтерполу», який відмовляється ставити «червону картку» для Януковича, наприклад, як на ту людину, яка організувала відомі події на Майдані. У той же ж час «Інтерпол» міг би поставити на облік, в розшук того ж самого Януковича за економічні злочини.

Ми дуже добре знаємо, де переховується Янукович

Безумовно, захист Януковича надзвичайно високо професійний і кваліфікований – вони намагаються гратися цими всіма нюансами. Вони намагаються будь-яким чином оскаржити рішення Ради ЄС щодо включення Януковича та інших осіб до так званих «чорних списків». Водночас це не є проблемою. Ми дуже добре знаємо, де переховується Янукович.

– А, до речі, де? Справді у Ростові-на-Дону чи десь у Підмосков’ї?

– В принципі йдеться про те, що він може знаходитися як там, так і в іншому місці. Головне, що це Російська Федерація.

– Де його «хатинка»? Під Москвою?

– В інтересах слідства я не хотів би розголошувати цю інформацію.

Питання в іншому – чи готова Росія як член «Інтерполу» співпрацювати з Україною в рамках цієї організації? На даному етапі ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації. Особливо після того, коли представник Росії став одним із керівників «Інтерполу», питання про співпрацю стають дедалі більш делікатними.

Тим не менше, ми не втрачаємо надії. Ми працюємо в рамках двосторонніх механізмів. Як ми, так і сам Янукович чітко розуміє, що як тільки він перетне кордон Російської Федерації і опиниться в будь-якій демократичній країні, питання його майбутнього стають більш зрозумілими.

– Ви заявляли, що, наприклад, у Латвії Україна може розраховувати на повернення половини активів Януковича. Так? І інші держави, можливо, долучаться?

– Так, безумовно.

– Ви можете назвати ці держави?

– Як я вже зазначав, у всьому світі заарештовано близько 200 мільйонів умовно доларів США, оскільки йдеться про різні валюти, тобто швейцарські франки, євро, фунти і так далі, які належать так званій «сім’ї Януковича». Кожен кейс з одного боку є окремим кейсом, а із іншого боку, ми всі чітко розуміємо, що йдеться про діяльність злочинної організації. І різні рахунки, різні члени використовували у різних країнах.

Тим не менше, в Латвії ми говоримо не про те, що це гроші Арбузова, а це гроші злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом в Україні і виведені у Латвію. Оскільки йдеться про складний злочин, це розкрадання і відмивання, яке завершилося в Латвії, то ми маємо вести переговори з латвійською стороною про можливий розподіл цих активів.

І тут я хочу сказати, що це не йдеться лише про сферу компетенції ГПУ. Це є загальнодержавною справою. Як я вже зазначав, генпрокурор пропонує главі уряду створити відповідну міжурядову переговорну групу.

– Минуло вже три роки після ухвалення цих «диктаторських законів» голосуванням руками у Раді, які, зрештою, призвели до силового протистояння на вулиці Грушевського у Києві. Зрештою, призвели до всього, що було далі – Небесна сотня, та й, зрештою, війна, яку веде досі Росія проти України.

От пан Горбатюк заявив, що у справі «законів 16 січня» підозру повідомлено 14 особам, зокрема Калєтніку, тодішньому віце-спікеру Ради, який організовував і здійснював таке голосування. Як тут просувається? Можете сказати? Чи це прерогатива пана Горбатюка?

Горбатюку було надано посилення. Ресурси ГПУ є обмеженими. Відкомандировували слідчих з регіональних апаратів до ГПУ

– Я не курую слідство. Це, скоріше, до пана Горбатюка. Водночас можу сказати, що генпрокурором України буквально нещодавно було прийняте рішення задовольнити клопотання Сергія Вікторовича щодо надання йому посилення. Йдеться про те, що, скажімо, ресурси ГПУ є певною мірою обмеженими. Ми навіть вдалися до того, щоб відкомандировувати слідчих з регіональних апаратів до ГПУ з метою посилення саме слідства на напрямку Сергія Горбатюка.

– До нашої розмови долучилася експерт, виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Пані Каленюк, минуло справді майже три роки розслідування справи Януковича. Які результат, на Ваш погляд?

Ми втратили точно 23,5 мільйони доларів на рахунках компанії Злочевського у Великобританії Burisma

​Дар’я Каленюк: Пан Єнін назвав, скільки потенційно можна повернути і арештовано закордоном близько 200 мільйонів доларів. Я назву цифру, скільки ми втратили точно. Ми втратили 23,5 мільйони доларів, які були арештовані на рахунках компанії Burisma, компанії Злочевського у Великобританії. Ці кошти Злочевський отримав якраз наприкінці 2013 року, на початку 2014 року у розпал Майдану. Він їх отримав від Сергія Курченка, якого зараз як члена цієї злочинної організації розслідує ГПУ, по якому є підозра у розкраданні державного майна, у фіктивному підприємництві та в ряді інших злочинів.

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Ці мільйони ГПУ допомогла залишити Злочевському, незважаючи на бажання прокурорів Великобританії конфіскувати. Видавалися довідки адвокатам Злочевського ГПУ, що немає ніяких підозр. Щоб обґрунтовувати легітимність походження коштів

​Так ось, ці 23,5 мільйони доларів ГПУ не те, що допомогла повернути, а допомогла залишити Злочевському, не зважаючи на бажання прокурорів Великобританії їх конфіскувати в рамках спільних слідчих дій. Як це було зроблено? Дуже просто. Спочатку видавалися довідки адвокатам Злочевського ГПУ для того, щоб пояснити, що стосовно Злочевського немає ніяких підозр. Ці довідки напередодні слухання у Великобританії в суді далі адвокат використовував, щоб обґрунтовувати легітимність походження цих коштів.

Справу щодо Злочевського закрили. І Burisma в п’ятницю оголосила, що це стало результатом «тісної співпраці» між Burisma та ГПУ. Прокоментуйте, будь ласка, у чому полягала ця «тісна співпраця»?

Дійсно мали місце доволі прикрі інциденти. За цим фактом порушене кримінальне провадження

– Я абсолютно згоден з коментарями пані Дар’ї, що в попередній період дійсно мали місце доволі прикрі інциденти. І за цим фактом нами вже порушене кримінальне провадження, яке, сподіваюся, ближчим часом доведе, яким чином всі ці обставини відбувалися.

180 мільйонів гривень Burisma повернено у бюджет

Стосовно ситуації з Burisma на останньому етапі. Ми дійсно в якийсь момент маємо постати перед моральним вибором: чи ми отримаємо синицю в руках, чи будемо намагатися піймати лелеку у небі? Коли ми говоримо про суму коштів, повернених Burisma у бюджет України, то це близько 180 мільйонів гривень.

В якийсь момент ми повинні приймати непопулярні рішення

На хвилинку собі уявіть, що це найбільша сума за всю історію незалежної України сплати недосплачених податків разом з відповідними штрафними санкціями. Я не знаю, чесно кажучи, скільки років ми ще тягалися з достатньо дорогими адвокатами Злочевського у Великобританії і, можливо, в інших юрисдикціях. Тому в якийсь момент ми повинні приймати непопулярні рішення. А саме в цьому році ми зорієнтовані на максимальне повернення грошей до бюджету України.

Дар’я Каленюк: В принципі це були кошти, які Курченко надіслав Злочевському. Тому мені дивно, що це не розслідувалося, походження цих коштів.

Burisma продовжує використовувати свердловини, використовуючи національний газ. Забуваємо про втрату можливостей конфіскувати земельні ділянки, «роллс-ройси», які були заарештовані

​Але повернувши 180 мільйонів, наприклад, навіть в цій справі, ми забуваємо про свердловини, які далі Burisma продовжує використовувати, використовуючи наш національний газ і продаючи, ведучи спільні умови, які має з «Укргазвидобування». Ми забуваємо про втрату можливостей конфіскувати земельні ділянки, «роллс-ройси», які були заарештовані у Злочевського!

Обурені таким завершенням кримінальних проваджень стосовно Януковича та його соратників! Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні у грудні 2016 року

​Тобто я, чесно кажучи, ми зі сторони громадськості не те, що здивовані, ми обурені таким завершенням кримінальних проваджень стосовно Януковича та його соратників! А Злочевський – дійсно соратник Януковича. І за збігом дивних обставин Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні. Це зафіксували і задокументували громадяни...

– У Відні – коли відбувалася зустріч із депутатом від БПП Кононенком?

Дар’я Каленюк: У грудні 2016 року.

– Що скажете, пане Єнін?

Перспективи провадження про незаконне збагачення Злочевського були примарними

– Йдеться саме про ту частину провадження, де йдеться про ухилення від сплати податків. Та частина провадження, де йшлося про незаконне збагачення Злочевського, то, на жаль, перспективи цього провадження були певною мірою були примарними. І ми змушені були прийняти досить непопулярне рішення, як це подобалося б чи ні.

Якщо у когось за активістів третього сектору є достовірна інформація щодо можливого порушення кримінального законодавства під час придбання ліцензій на видобуток газу в рамках цих свердловин, то ГПУ відкрита до співпраці.

– А щодо цієї зустрічі у Відні, про яку стверджувала пані Каленюк? Дійсно, була зустріч пана Кононенка – не останнього депутата у БПП?

– Чесно кажучи, жоден з них нам не звітує з цих питань.

– Ви не володієте інформацією?

– Не володіємо інформацією.

– Пані Каленюк, пан Єнін зараз Вас готовий вислухати, як і я.

Луценко ще в липні 2016 заявляв про мільярд потенційних несплачених податків в цій справі!

​Дар’я Каленюк: Щоб завершити справу Злочевського, хочу сказати, що сам Луценко ще в липні 2016 року заявляв про один мільярд потенційних несплачених податків в цій справі!

1,5 мільярдів доларів, заарештовані в Україні, в Латвії були частиною спільної оборудки. В Латвії змогли конфіскувати, з української сторони ніяк не можуть довести – компанії пов’язані з Арбузовим і з Курченком

​Найбільше коштів, які потенційно можна було повернути, пан Єнін про них згадав, то це близько 1,5 мільярдів доларів, які заарештовані на рахунках в Україні. Це облігації, які пов’язують з Арбузовим і з Курченком. Власне, ці кошти в Латвії були частиною спільної оборудки. Так ось, в Латвії змогли конфіскувати ці кошти, а з української сторони все ніяк не можуть довести, що це все ж таки компанії, пов’язані з Арбузовим і з Курченком, і намагаються конфіскувати через зміни законодавства, провівши так звану «спецконфіскацію».

Так от, питання до пана Єніна: будете і далі продовжувати міняти закон чи все ж таки в ГПУ спробують дослідити джерело походження цих коштів і довести, хто є бенефіціарним власником компанії? Все ж таки ціна питання – близько 1,5 мільярдів доларів!

– Я розпочну з питання про Злочевського, яким Ви розпочали свій коментар. Дійсно сума можливого ухилення від оподаткування була значно більшою, ніж було сплачено. Але частина цих грошей охоплена попереднім періодом. Це те, що було в 2013 році і до цього. Але саме цей період охоплений так званим «податковим компромісом». Відповідно те, що інкримінувалося Злочевському і пов’язаною з ним компанією Burisma охоплювалося періодом 2014-го та 2015 року.

Стосовно закону про спецконфіскацію. Позиція ГПУ тут залишається доволі принциповою. Ми вважаємо, що ті інструменти, які на сьогоднішній день є в руках українських правоохоронців, є достатніми для того, щоб довести злочинне походження цих коштів і, зрештою, стягнути ці кошти у бюджет.

Бенефіціари компаній не є секретом для українських правоохоронців. Там немає Арбузова

А стосовно бенефіціарів цих компаній, про які Дар’я згадувала, то я можу привідкрити дещо завісу – вони не є секретом для українських правоохоронців. Питання полягає в зовсім іншому. Ці люди були набагато більш спритніші, ніж той самий пан Лазаренко, який на четвертій чи на п’ятій ланці виходив сам на себе і відзначився остаточним бенефіціаром тих чи інших рахунків. Тут була застосована ціла низка схем так званого переривання можливого відслідковування цих коштів. Саме в цьому була основна складність українського слідства. У нас є вже ідеї, яким чином спробувати це все вирішити.

– І хто саме ці люди? Давайте нагадаємо. Ці бенефіціари?

– Там є конкретні прізвища людей, пов’язаних з цією злочинною організацією, які мало що можуть сказати українському телеглядачу. Там немає Арбузова.