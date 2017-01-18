Важкий старт депутатів після свят (огляд преси)

Газета «Сегодня» попереджає, що нинішня сесія Верховної Рада буде напруженою, бо депутатам доведеться ухвалити закони, в тому числі і непопулярні, які зачіпають інтереси як пересічних українців, так й інтереси великого бізнесу. Перш за все це стосується законів про пенсійну реформу і ринок землі, якнайшвидшого ухвалення яких вимагає МВФ для надання нової фінансової допомоги. Становище у депутатів важке, бо підвищення пенсійного віку не схвалять їхні виборці, а проти введення ринку землі виступають бізнесмени, які орендують її задешево. У той же час необхідно в цьому році повернути МВФ 7 мільярдів американських доларів, що неможливо без нових позик. На цьому газета наголошує в матеріалі «Важкий старт після свят».

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії за тероризм і расову дискримінацію. Однак, як зазначає газета «День», в цьому позові нічого не сказано ні про окупацію, ні про російське вторгнення. Акцент на фінансуванні тероризму апріорі перетворює безпосереднього агресора на позицію «посередника», наголошує видання. Потрібно готувати консолідовану претензію до Росії як до держави-агресора. У цій претензії повинні фігурувати юридично оформлені докази широкомасштабної агресії та обсяг завданої матеріальної і нематеріальної шкоди, зазначає газета у статті «Гаага: юридичний фронт».

Через внутрішні конфлікти і страх загинути окупанти на Донбасі все частіше стають дезертирами, пише газета «Україна молода». Крім цього, окупанти зазнають і небойових втрат. Так, не вщухає конфлікт між російськими окупантами і бойовиками угруповання «ДНР» в окупованому Новоазовську. Якщо минулого тижня між ними сталася масова бійка, внаслідок якої важкі травми отримали два десятки осіб, то вже в понеділок вони відкрили вогонь на ураження. Докладніше йдеться в статті «А ворог уникає бою».

За минулий рік правоохоронці викрили 136 бандформувань, які орудували по всій території України. За інформацією газети «Сегодня», своєю діяльністю вони завдали державі збитків у розмірі 86 мільйонів гривень. Ці угруповання займалися як дрібними крадіжками у перехожих на вулиці, так і великими угодами з незаконного продажу землі і наркоділерством. Причому деякі зі спійманих бандитів залишалися невловимими в Україні більше ніж 5 років, зазначає газета.