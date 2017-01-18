Чи можна працювати в комунальному підприємстві й критикувати місцеву владу?

Дніпро – У Дніпрі з роботи в комунальному підприємстві звільнили відомого громадського активіста, учасника АТО Олега Чистопольцева. Він працював на оплачуваній з бюджету посаді фахівця зі зв’язків з громадськістю. Як розповідає сам чоловік, з роботи йому довелось піти через критику влади в соцмережах. За словами колишнього бійця, йому дали зрозуміти, що працюючи на бюджетній посаді, не можна висловлюватись критично про дії місцевих високопосадовців. У мерії Дніпра ситуацію поки не прокоментували. Водночас експерти констатують втрату гравців у «команді мера Бориса Філатова». Експерти говорять і про те, що з етичних міркувань посадовець комунального підприємства міськради не мав би «прати білизну на людях». Однак з цим не згодні користувачі соцмереж, які у більшості підтримують звільненого з посади.

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Учасник АТО, колишній боєць полку «Дніпро-1» Олег Чистопольцев пропрацював у КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міськради близько півроку. Розповідає: на роботу його порекомендував товариш по службі. У комунальному підприємстві чоловік, який ще до початку військових дій на Донбасі мав досвід громадської діяльності, обійняв посаду фахівця зі зв’язків з громадськістю. Як він сам розповідає, виконував функцію контактів з громадськими організаціями.

Олег Чистопольцев зауважує: неприємності в нього розпочались з дописів на Facebook, де він критикував високопосадовців міськради. Зокрема, він критично висловився щодо проекту реконструкції привокзальної площі Дніпра – цей проект активно «просував» заступник міського голови, натомість проект, розроблений громадськими активістами з групи «Смарт-сіті», був проігнорований. На своїй сторінці у Фейсбуці посадовець не приховував своїх думок і щодо інших проблем, зокрема, писав про піар міської влади і деяких бійців, наближених до влади.

«Платити людині, яка критикує?»

Ця принциповість, зазначає Олег Чистопольцев, не могла сподобатись в мерії. Йому дали зрозуміти, що, працюючи на бюджетній посаді, не можна «виносити сміття з хати». Стояло питання навіть щодо звільнення за статтею, однак посадовець написав заяву «за власним бажанням».

«У нас так виходить, що ті, хто критикують Філатова, називаються «агентами Вілкула». Одне, друге, третє... І я зрозумів, що не зможу нормально працювати. Вони розглядають бюджет як свою дійну корову, ледве не як свій власний гаманець, і думають: як так, ми зі свого гаманця будемо платити людині, яка нас ще й критикує? Хоча критикував я абсолютно заслужено. Щодо реконструкції вокзальної площі, я знаю, що люди розробили проект, витративши на це купу часу, а на них піарились, а потім «кинули». І це попри заяви і декларації мера про взаємодію з громадськістю, про залучення громадських активістів до вирішення питань. Ось це дуже обурило. Це такі речі, через які я не зміг уже переступити. Лизоблюди не критикують і, зрозуміло, з такими людьми владі зручно», – розповів Радіо Свобода Олег Чистопольцев.

У Дніпровській міській раді коментарів щодо звільнення посадовця наразі не дають. Радіо Свобода в понеділок подало офіційний інформаційний запит, аби дізнатись точку зору мерії, однак відповіді поки не отримало. Радіо Свобода готове оприлюднити коментарі з боку міського керівництва, як тільки-но вони з’являться.

Раніше в одному з дописів на Facebook міський голова Борис Філатов, не називаючи прізвищ, лише імена, у властивій йому іронічній манері описав втрати серед своєї команди, де згадується і «хлопчик Олег». «Усі співпадіння випадкові», – додав мер.

«Не мінусуй» команду

Дніпровський політолог Андрій Золотарьов після скандалу зі звільненням працівника КП зауважує: команда міського голови Бориса Філатова продовжує губити «гравців». Він вважає: однією з перших відчутних втрат було звільнення з посади заступника мера Дмитра Погрєбова, якого Борис Філатов свого часу називав своїм другом і «кращим ресторатором країни».

Водночас щодо звільненого посадовця КП експерт висловлює таку думку: з етичних міркувань той, працюючи «на мерію», не мав би «прати білизну на людях».

«Команда об’єднується навколо якихось принципів, тоді це команда. А якщо вона об’єднуються навколо владного крісла, то це вже не команда, а «кооператив «До корита»… Мене не дивує, що час від часу люди, які працювали з мером, перетворюються на його ворогів і критиків... Однак я вважаю, що не треба білизну прати на людях. Якщо ти працюєш і отримуєш бюджетні гроші, то дотримуйся якихось правил, «не мінусуй» команду», – сказав у коментарі Радіо Свобода Андрій Золотарьов.

Реакція соцмереж

У соціальних мережах жителі Дніпра активно обговорюють ситуацію довкола звільнення Чистопольцева. Одні користувачі повністю на його боці.

«Якщо ви працюєте у поліклініці, то не маєте права критикувати реформу Мінохорони здоров’я. Якщо ви працюєте двірником, то не маєта права критикувати ЖКГ. Якщо ви працюєте в поліції, то не маєте права критикувати Авакова. Якщо ви працюєте в мерії Дніпра, то не маєте права критикувати мера. Тобто, якщо ви отримуєте гроші з бюджету, ви маєте бути слухняної вівцею в отарі і не мати своєї власної думки», – написав В’ячеслав Поїздник.

На захист звільненого посадовця, зокрема, висловлюються і його колеги по АТО.

Водночас дехто із користувачів на хвилі скандалу пропонує перевірити комунальні підприємства міста, які отримують кошти з міського бюджету.

«Дніпро. Слухайте. А разом зі звітом по діяльність Олега Чистопольцева можна заразом запросити і звіт про діяльність КП «Дніпропетровська міська студія телебачення»? Я от не знаю, що гірше: фінансувати із бюджету співробітника комунального підприємства, який публічно критикує владу, чи фінансувати із бюджету студію, яка хвалить владу», – написав Артем Романюков.