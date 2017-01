Завдяки чому відроджується фауна Чорнобильської зони?

Вчені вже кілька років спостерігають за тим, що в Чорнобильську зону повертаються дикі тварини, повідомляє видання Newsweek Polska. Журналісти роблять висновок, що тварини відчувають себе тут безпечніше, ніж раніше.

На початку 2016 року відеокамери українських та британських вчених зафіксували тут бурого ведмедя. Останній раз його бачили в лісі на околицях Чорнобиля понад 100 років тому. Туди повернулися не тільки рідкісні види птахів і гризунів, а також лосі, олені і бобри. У водосховищах з кришталево чистою водою плавають метрові соми та інша риба. Повернулися також великі хижаки, рисі і вовки.

Вперше за багато років велику зграю вовків в цій околиці відкрила український біолог Марина Шквиря. «Досить було вийти на пагорб і почати вити, щоб вовченята почали швидко нам відповідати з лісу зони», – розповіла Шквиря в інтерв'ю National Geographic.

Природа так забуяла, що прикрила зеленню руїни будинків

Нещодавно вчені помітили там табуни коней Пржевальського – не тільки дорослих, а й здорових молодих жеребців. «Відсутність в зоні відчуження протягом 30 років людини стала дуже сприятливим для природи фактором. Природа так забуяла, що прикрила зеленню руїни будинків. Тварини відчувають себе там чудово, оскільки людина їм не заважає», – пише видання Newsweek Polska.

Раніше в журналі Frontiers in Ecology and the Environment опублікували роботу доктора Джима Бізлі з Університету Джорджії (США). Він займався дослідженням 14 видів ссавців на околицях Чорнобиля і дійшов висновку, що їхня кількість не тільки не постраждала, а навпаки – зросла з часів катастрофи.

Чому тварини почали повертатися в Чорнобильську зону? Тому що відчувають, що в зоні безпечно чи просто не розуміють небезпеки?

Навіть серед тварин, які роками живуть в зоні відчуження – оводів, птахів чи дрібних ссавців – зоологи не виявили багато генетичних мутацій. Були, але дуже рідко, повідомлення про окремі пухлини або деформовані дзьоби у птахів. Єдина науково доведена мутація була в ластівок. У них фіксували альбінізм. Ця хвороба полягає у відсутності пігменту в шкірі та пір'ї. Як результат – цілковито білі ластівки.

Серйозні мутації відбувалися відразу після катастрофи. Пізніше тварини почували себе набагато краще

Данський зоолог Андерс Папе Мюллер, який досліджує екосистеми не тільки Чорнобиля, а й японської АЕС «Фукусіма», дійшов висновку, що серйозні мутації відбувалися в обох місцях, але відразу після катастрофи. Пізніше тварини почували себе набагато краще.

Поясненням цього феномена займався доктор Тімоті Мусо з Університету Південної Кароліни (США). За його словами, деякі ссавці і птахи пристосувалися до підвищеної радіації в цьому регіоні настільки, що вона навіть впливає на їхнє здоров'я позитивно.

«Вважати, що причина створення там «раю для тварин» – через присутність радіації, профанація»

Російський фізик, експерт із атомних проектів міжнародної екологічної організації Bellona Андрій Ожаровський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що категорично не згодний із тезою про позитивний вплив радіації на тварин: «Людина пішла з зони – в цьому причина того, що там тварини розмножуються. Вважати, що причина створення там «раю для тварин» не через відсутність людського впливу, а через присутність радіації – профанація. До того ж, є дослідження і мишей, і вищих хребетних – тварини в зоні хворіють, там висока частка патології, онкології – в порівнянні з аналогічними популяціями, наприклад, в заповідниках. Тому в зоні тварини так само страждають від радіації, як страждали б люди, якби там залишилися».

Більше про те, який вплив радіація чинить на тварин і рослини в зоні, розкажуть результати британсько-українського дослідження Transfer-Exposure-Effects (TREE). Вчені мають точно підрахувати ризик випромінювання після забруднення. Можливо, дослідження підтвердить: побоювання через перебування в Чорнобильській зоні абсолютно необґрунтовані. «Для тварин відсутність людей в цьому місці – безперечний плюс. Можливо, завдяки цій катастрофі ми через деякий час побачимо один із небагатьох в світі оплотів дикого життя», – припускає Newsweek Polska.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода