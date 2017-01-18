(Друкуємо мовою оригіналу)

Сепаратисты анонсируют очередную попытку развести войска в районе Станицы Луганской. Согласно их заявлению, отведение может произойти 23 января. Якобы такую дату установил руководитель мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако найти подтверждение этой информации на сайте мониторинговой миссии не удалось. Ничего не знают об этом и украинские военные. К тому же, по их словам, в районе Станицы Луганской не соблюдается «режим тишины», что является главным условием для начала разведения войск.

23 января может стать датой очередной попытки разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске заявил представитель группировки «ЛНР» на переговорах Владислав Дейнего. По его словам, такую дату якобы назвал руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан.

Руководитель СММ ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил – это 23 января

«Руководитель СММ ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил и средств у Станицы Луганской – это 23 января», – цитирует Владислава Дейнего один из подконтрольных сепаратистам сайтов.

На сайте мониторинговой миссии найти подтверждение этой информации не удалось. Ни один материал, опубликованный после 16 января, не содержит каких-либо заявлений руководителя миссии.

Заявление сомнительное – Матюхин

Ничего не знают об этом и украинские военные. По словам спикера штаба АТО Леонида Матюхина, он впервые слышит эту информацию. Кроме того, он сомневается, что 23 января удастся развести войска, ведь основное требование для начала отвода подразделений – семидневное соблюдение «режима тишины». А в районе Станицы Луганской обстрелы происходят практически ежедневно.

Станица Луганская была обстреляна сегодня

«Станица Луганская была обстреляна сегодня. Имеется в виду с 00:00 и до сих пор. Насколько мне известно, по договоренностям, разведение происходит, когда нет обстрелов. Боевики продолжают обстреливать, поэтому сильно сомневаюсь», – рассказал Леонид Матюхин.

О несоблюдении режима тишины в районе Станицы Луганской рассказал и первый заместитель главы Станично-Луганской райадминистрации Сергей Исаев. По его словам, интенсивность обстрелов постоянно меняется, но происходят они практически ежедневно.

Боевые действия каждую ночь происходят

«Был период, когда было более-менее тихо. Сейчас тоже немного все приутихло. Вчера и сегодня ночью были только автоматные и пулеметные очереди. Но это было менее раздражительно, чем было полторы недели назад. Но обстреливают каждую ночь. То есть боевые действия каждую ночь происходят», – рассказал Сергей Исаев.

Также, по словам чиновника, в случае отведения войск от линии соприкосновения в этом районе, часть Станицы Луганской окажется в «серой зоне». И не все местные жители будут этому рады.

Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже больше трех месяцев. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)