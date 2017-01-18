Євросоюз зробив все, що міг, аби допомогти врятувати Угоду про асоціацію з Україною. Про це під час доповіді у Страсбурзі заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Він також наголосив, що ратифікація має важливе значення як для України, так і для геополітичного становища і авторитету Європи, але відтепер відповідальність за цей процес лежить на Нідерландах. Нідерланди залишилися єдиною країною ЄС, що не завершила процес ратифікації цієї угоди – на останній стадії, вже після схвального голосування в парламенті і підпису монарха, цей процес був зупинений за результатами консультативного референдуму, більшість учасників якого виступили проти такої ратифікації. Уряд Рютте виступає за ратифікацію, але заявляє, що має взяти до уваги результати референдуму.