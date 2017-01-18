Небезпека для Полозова: як заступника голови Меджлісу намагаються позбавити адвоката

Московський адвокат Микола Полозов незабаром може втратити статус захисника заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. ФСБ Росії з вересня минулого року не припиняє спроб допитати росіянина як свідка в цій справі. І якщо слідчим це вдасться, то, відповідно до російського законодавства, яке Москва нав’язала і в окупованому Криму, він не зможе виступати в суді у статусі захисника Умерова. Полозов вважає дії ФСБ протизаконними й відмовляється від допиту, але не виключає, що його проведуть примусово.

Москвич Микола Полозов є одним із чотирьох адвокатів заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Також політика захищають росіянин Марк Фейгін та його кримські колеги ‒ Едем Семедляєв та Еміль Курбедінов.

Умеров перебуває під слідством від травня минулого року. ФСБ Росії звинувачує його в порушенні статті 280.1 Кримінального кодексу Росії ‒ «публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Так слідчі спецслужби розцінили заяви Умерова про те, що Росія має відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Від осені минулого року ФСБ застосовує спроби вивести з цієї справи адвоката Миколу Полозова. Його неодноразово викликали на допит, потрапивши на який, росіянин більше не зможе захищати Умерова, оскільки отримає статус свідка.

Укотре слідчі спробували забезпечити явку Полозова 16 січня. У перерві на судовому процесі у справі Ахтема Чийгоза до адвоката підійшов співробітник ФСБ Ігор Скрипка і спробував вручити йому повістку.

«Я знову відмовився. Погрожував мені приводом. Тепер, мабуть, мені треба очікувати примусового приводу (викрадення) в Криму органами ФСБ. Така ось тут робота», ‒ заявив Полозов.

«Похорон адвокатської таємниці»

Уперше слідчий ФСБ Ігор Скрипка спробував викликати адвоката на допит у вересні минулого року. Він подав відповідне клопотання до підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя. У ньому Скрипка обґрунтував, чому він хоче допитати Полозова як свідка. Мотивація така: в одному з документів адвокат зазначив, що його підзахисний Ільмі Умеров є заступником голови Меджлісу. А оскільки віднедавна Меджліс визнаний у Росії «екстремістським», то ФСБ нібито потрібно розпитати Полозова, що саме йому відомо з приводу причетності Умерова до цієї організації.

Як не дивно, Київський районний суд Сімферополя відхилив клопотання про виклик адвоката на допит. Тоді оперативник російської спецслужби подав апеляцію, яка була розглянута 8 листопада. Суддя задовольнив скаргу ФСБ і повернув клопотання про проведення допиту Полозова до суду першої інстанції. Його повторний розгляд відбувся 13 грудня.

Сам Микола Полозов перебував того дня за межами окупованого Криму, йому самому довелося вдатися до послуг адвоката. Його інтереси на засіданні представляла севастопольська юристка Оксана Железняк.

Цього разу підконтрольний Кремлю Київський районний суд задовольнив клопотання про проведення допиту. Адвокат Оксана Железняк оголосила, що своїм рішенням сімферопольський «суддя» Можелянський «поховав адвокатську таємницю».

«У судах має панувати істина і справедливість, змагальність і рівність усіх перед законом, чого, на жаль, сьогодні не відбулося. З великим сумом повідомляю, що суду чужі ці принципи. Суд навіть не вважав за потрібне розглянути питання про допит адвоката за участю самого адвоката, його представників, проігнорував усі заяви про відкладення судового засідання з поважних причин», ‒ наголосила вона в коментарі агентству QHA.

22 грудня Полозов подав на ухвалене в окупованому Криму судове рішення апеляцію. До сьогодні ця скарга була проігнорована, і, відповідно, рішення про виклик на допит поки не набуло чинності. Проте, як стверджує адвокат, слідчий Скрипка погрожував йому примусовим приводом в управління ФСБ.

«Щоб усе було по-тихому»

Соратник Полозова Марк Фейгін вважає, що усунення його колеги від справи Умерова обов'язково відбудеться, і це лише питання часу.

Ця ситуація в такому разі позбавляє права на захист самого Умерова, тому що, звісно, адвокат Полозов міг би привнести в його захист дуже істотну роль

«Ця ситуація в такому разі позбавляє права на захист самого Умерова, тому що, звісно, адвокат Полозов міг би принести в його захист дуже істотну роль. Його усувають зі справи як незалежного адвоката. Це московський адвокат, він не схильний до тиску в тій мірі, в якій піддається місцевий адвокат, який має досвід у таких процесах. Його, з моєї особистої точки зору, обов'язково усунуть», ‒ сказав Фейгін у коментарі для «Крим.Реалії».

За його словами, в тому випадку, якщо Полозова все-таки допитають, то він фігуруватиме в обвинувальному висновку як свідок і не зможе захищати Ільмі Умерова в суді. Фейгін звертає увагу, що, на його думку, сам привід для виклику адвоката на допит є абсолютно надуманим і протизаконним.

«Приводом стала його скарга до генеральної прокуратури, де він нібито повідомив якісь відомості про статус Умерова на посаді заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був заборонений. Це що ‒ такі відомості, які вимагають з боку слідства допиту адвоката?» ‒ обурився Марк Фейгін.

Він передбачає, що проти його колеги діє ціла оперативна програма для того, щоб судовий процес над Ільмі Умеровим відбувся максимально непомітно й безшумно.

«Їм важливо, щоб не було на процесі адвокатів як процесуальних учасників, які могли б якимось чином привертати суспільну увагу й увагу міжнародної громадськості до процесу, який триватиме над Ільмі Умеровим. Їм важливо, щоб усе було по-тихому», ‒ вважає адвокат.

Сам Ільмі Умеров засуджує дії ФСБ і розцінює їх як залякування всіх, хто намагається чинити його народу підтримку.

Головне завдання ‒ для науки іншим. Щоб вони злякались і не займалися проблемами Криму і кримських татар

«Висококваліфікованого адвоката намагаються вибити, перетворивши з адвоката на свідка. Звісно ж, я ставлюся до цього негативно. Це їхнє перше завдання, але це не найголовніше. Головне завдання ‒ для науки іншим. Щоб вони злякались і не займалися проблемами Криму і кримських татар. Мета ‒ залякати інших», ‒ сказав заступник голови Меджлісу в коментарі для «Крим.Реалії».

За оцінками Умерова, всі слідчі дії у його справі вже були проведені, але з невідомих причин суд досі не почався. Заступник голови Меджлісу вважає, що це не залежить від рядових слідчих, і оперативники ФСБ зараз чекають відмашки і вказівок зверху ‒ від замовників його кримінального переслідування.

Оригінал ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»