Обраний на конкурсі голова Одеської ОДА провів перший брифінг для «обраних ЗМІ»

Володимир Кацман

18 січня Максим Степанов, новий голова Одеської обладміністрації, провів свою першу зустріч із пресою, потрапити на яку змогли не всі охочі ЗМІ. На запит журналіста Радіо Свобода про акредитацію секретар Степанова телефоном відповіла: «Для всіх не вистачає місця. Ваш запит направила помічнику губернатора (голови ОДА – ред.), вони вирішують». Відповіді нашому кореспонденту так і не надали.

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Паралельно у прес-службі ОДА повідомили, що на брифінг запросили ті ЗМІ, які першими виявили ініціативу зустрітися з новим очільником області.

Одеські журналісти обурилися таким вчинком нового голови області. Редактор сайту «ИзбирКОм» Одеської обласної організації Комітету виборців України Євгенія Генова висловила обурення про обмежений допуск ЗМІ на своїй сторінці у Facebook.

Були особисті дзвінки «правильним» ЗМІ. У «правильні» ми, зрозуміло, не потрапили, тому намагаємося слухати онлайн

«Розсилок із запрошеннями журналістам не було, зате були особисті дзвінки «правильним» ЗМІ. У «правильні» ми, зрозуміло, не потрапили, тому намагаємося слухати онлайн», – написала Генова.

Власний кореспондент телеканалу «1+1» в Одесі Сергій Осадчук має більш спокійну позицію – каже, що нагода поспілкуватися з новим головою області ще буде, проте поведінка Степанова викликає тривогу.

Ані розсилки, ані телефонних дзвінків – нічого не було і, судячи з мікрофонів, були представники лише місцевих телеканалів

«Ані розсилки, ані телефонних дзвінків – нічого не було і, судячи з мікрофонів, були представники лише місцевих телеканалів. Власне кажучи, звісно, викликає деяку тривогу ця інформація. Ми думаємо, що він, все ж, проведе і для центральних ЗМІ прес-конференцію, але поки важко про це говорити», – каже Осадчук.

Зі свого боку, Максим Степанов на брифінгу, який транслювали онлайн, заявив, що не планує «закриватися» від преси.

Я в жодному разі не збираюся закриватися, я продумаю усі механізми, які називаються максимальною відкритістю, яка тільки можлива

«Я в жодному разі не збираюся закриватися, я продумаю усі механізми, які називаються максимальною відкритістю, яка тільки можлива. Ми оберемо який-небудь зрозумілий формат, там, прес-конференцію, зрозумілий формат спілкування. І сподіваюся, цей формат влаштує і вас, і мене. Природно, в подальшому я створю прес-службу і будемо інформувати вас. Я ще раз хочу сказати, що я налаштований на максимальну відкритість», – сказав він.

Наприкінці зустрічі Степанов вибачився за те, що інколи не бере слухавку, і нагадав, що сьогоднішній формат зустрічі був таким, щоб нікого не образити.

На вчинок Степанова відреагували в Одеській обласній організації Комітету виборців України. На ім’я Степанова написали відкритого листа з вимогою пояснити свої дії. Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко вважає, що якщо на зустрічі було більше одного ЗМІ – то така прес-конференція вважається відкритою і забороняти пресі брати в ній участь – не можна.

В даній ситуації я вважаю, що було б абсолютно нормально, якби голова обладміністрації пояснив дану ситуацію, вибачився перед тими ЗМІ, які не змогли потрапити на його захід

«В даній ситуації я вважаю, що було б абсолютно нормально, якби голова обладміністрації пояснив дану ситуацію, вибачився перед тими ЗМІ, які не змогли потрапити на його захід і в максимально оперативні строки, краще завтра провів повноцінну відкриту прес-конференцію для всіх охочих», – зауважив представник КВУ.

Окрім цього Бойко закликав одеських журналістів, і в першу чергу тих, які все ж були на закритій прес-конференції, підписати відкритого протестного листа до Степанова. Голова одеського комітету виборців нагадує – керівники ОДА приходять і йдуть, а солідарність із колегами залишається.

Нагадаємо, раніше журналісти програми «Схеми» повідомляли, що Максим Степанов має спільний бізнес із олігархом Леонідом Юрушевим. Згідно з Реєстром юридичних та фізичних осіб, Максим Степанов має частку у розмірі 61% у ТОВ «Республіканський правовий союз». Іншим засновником компанії є Леонід Юрушев, який має 30%. Третім засновником і директором фірми є Ігор Степанов, рідний брат переможця конкурсу на посаду голови Одеської ОДА.