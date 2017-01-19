Радіо Свобода Daily: в Україні народилася перша у світі дитина «від трьох батьків»

Зазвичай такі історії ми вміщаємо наприкінці огляду, але ця точно заслуговує бути першою. Українські лікарі знайшли рецепт проти безпліддя, поєднавши в ембріоні гени трьох осіб. Відтак дівчинка, що народилася у Києві 5 січня, близько 25 тисяч генів успадкувала від матері й батька, від яких медики взяли ядра заплідненої яйцеклітини. І незначна кількість, 37 генів залишилися від яйцеклітини, яку надала жінка-донор. Це дало змогу позбутися частини спадкових хвороб і зробило ембріон більш життєздатним. Нашим кореспондентам медики пояснили і навіть показали весь процес (ось відео).

А тепер можна повернутись до політики і розповісти про чергову гучну заяву Надії Савченко. Цього разу народний депутат в ефірі телеканалу «112 Україна»​ заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від претензій на анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики, а голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров навіть закликав президента Петра Порошенка терміново скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму. Згодом Надія Савченко детальніше пояснювала, що мала на увазі (ось відео)

Не задоволена станом речей на Донбасі і віце-спікер парламенту Оксана Сироїд. У Верховній Раді вона виступила із закликом офіційно визнати непідконтрольні частини Донецької і Луганської областей окупованими територіями, розкритикувавши схвалену Кабінетом міністрів у серпні минулого року концепцію державної цільової програми відновлення миру на Донбасі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на звинувачення Сироїд відповів досить емоційно, назвавши їх «маренням сивої кобили».

У Луганській області вперше за час військового конфлікту була оплачена поставка води на непідконтрольну територію. Але хто це зробив, досі невідомо. Згідно з Мінськими домовленостями, постачати воду і отримувати оплату з непідконтрольних районів повинно було спеціально створене підприємство «Джерело нового життя». Але 10,5 мільйонів гривень, нараховані водоканалу на початку січня, були оплачені зовсім іншою компанією. Подробиць не розкривають ні українська сторона, ні представники угруповання «ЛНР».

Адміністрація президента підтвердила факт найму американських консультантів для лобіювання інтересів України у США. Секретар Національної ради реформ, заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків пояснив, що Україна зробила це без залучення державних коштів.

Мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на 5 років. Про це він дізнався на українському кордоні. У СБУ кажуть: таке рішення ухвалили за розпалювання польським посадовцем міжетнічної та міжнаціональної ворожнечі. Сам польський посадовець заявив, що не розуміє причин. І все це на тлі погіршення стосунків двох держав.

Шукайте більше приводів для безкорисливої дружби! І вірте в неможливе!

Ваше Радіо Свобода Daily