Від депутатів вимагають не зволікати із децентралізацією

«Не водіть козу за роги, а приймайте всі закони» – під таким гаслом пікетуватимуть Верховну Раду із вимогою ухвалити пакет законопроектів, який дозволить продовжити реформу місцевого самоврядування. Організатором пікету, який обіцяють провести у формі вертепу, виступив «Реанімаційний пакет реформ». Напередодні Асоціація об’єднаних територіальних громад та Представництво Євросоюзу в Україні також закликали Верховну Раду не зволікати із ухваленням децентралізаційних законів. Проблеми з ухваленням законопроектів експерти пояснюють спротивом депутатів-мажоритарників.

19 січня Верховна Рада планує розглянути три законопроекти, які регулюють різні аспекти реформи місцевого самоврядування.

«Ухвалення цих законів стане додатковим стимулом для закордонних донорів – з-поміж них і ЄС – надалі підтримувати реформу децентралізації, надавати необхідні кошти та ділитися досвідом», – йдеться в заяві представництва Євросоюзу в Україні.

Вибори, міжрайонні громади та реформа управління

Один із законопроектів має врегулювати проведення виборів в об’єднаних громадах, які утворені на територіях різних районів. В разі його ухвалення, вибори відбудуться ще в 33 об’єднаних громадах. Другий законопроект вдосконалює порядок створення об’єднаних регіональних громад. В разі ухвалення, можна буде не лише створювати нові об’єднані територіальні громади, але й приєднуватися до вже існуючих. Тертій законопроект регулює діяльність та дає додаткові можливості органам місцевого самоврядування.

Для депутатів з мажоритарних округів, які мають своїх голів райрад чи райадміністрацій, це втрата контролю і ресурсів

«Він дозволяє місцевим органам влади – мерам, головам громад – найняти професійних службовців, дати їм хорошу, не прив’язану до постанов Кабміну, зарплату. Передбачено також, що депутати місцевих рад не зможуть суміщати – працювати в органах виконавчої влади. Іде абсолютне розмежування. В жодній країні Європи немає такого, щоби депутат муніципалітету працював у тому самому муніципалітеті службовцем», – пояснює координатор групи з питань децентралізації «Реанімаційного пакету реформ» Іван Лукеря.

За його словами, відповідні закони намагаються ухвалити ще з минулого року проте це не вдається з низки причин, зокрема, через спротив депутатів-мажоритарників.

«Для депутатів з мажоритарних округів, які мають своїх голів райрад чи райадміністрацій, це втрата контролю і ресурсів», – вважає експерт.

Натомість опитані Радіо Свобода декілька депутатів-мажоритарників зазначили, що не надто обізнані із зазначеними законопроектами, а тому не можуть сказати, що вони однозначно «проти» чи «за». Зокрема, позафракційний депутат-мажоритарник Віталій Купрій каже, що повністю підтримує один із зазначених законопроектів – щодо формування об’єднаних громад між різними районами – а щодо інших ще не визначився.

Опозиція пропонує визначитися в пріоритетах

У свою чергу, опозиціонери пояснюють зволікання із ухваленням законопроектів тим, що очільники парламентської більшості не вважають ці законопроекти пріоритетними.

Ми в комітеті їх підготували, але на розгляд у сесійний зал вони не виносяться. А якщо виносяться – то на них не вистачає часу

«Ці закони у Верховній Раді, як мінімум, із вересня лежать. Ми в комітеті їх підготували, але на розгляд у сесійний зал вони не виносяться. А якщо виносяться – то ставляться в кінець порядку денного, і на них не вистачає часу. Ті речі, які не є принциповими для пана президента або для тих, до кого дослухається пан президент, вони отак мігрують з порядку денного до порядку денного, з одного тижня на інший», – каже член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Альона Шкрум (фракція «Батьківщина»).

За її словами, загалом, у «Батьківщині» неоднозначне ставлення до зазначених законопроектів, і довкола цього питання серед членів фракції триває дискусія.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що прискорення процесу децентралізації влади є одним із пріоритетів роботи уряду в 2017 році.