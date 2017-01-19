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19 січня 2017, Київ 08:44
Політика

Від депутатів вимагають не зволікати із децентралізацією

Про важливість децентралізації неодноразово говорив президент Петро Порошенко. Фото із засідання Ради регіонального розвитку, 11 жовтня 2016 року

Про важливість децентралізації неодноразово говорив президент Петро Порошенко. Фото із засідання Ради регіонального розвитку, 11 жовтня 2016 року

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«Не водіть козу за роги, а приймайте всі закони» – під таким гаслом пікетуватимуть Верховну Раду із вимогою ухвалити пакет законопроектів, який дозволить продовжити реформу місцевого самоврядування. Організатором пікету, який обіцяють провести у формі вертепу, виступив «Реанімаційний пакет реформ». Напередодні Асоціація об’єднаних територіальних громад та Представництво Євросоюзу в Україні також закликали Верховну Раду не зволікати із ухваленням децентралізаційних законів. Проблеми з ухваленням законопроектів експерти пояснюють спротивом депутатів-мажоритарників.

19 січня Верховна Рада планує розглянути три законопроекти, які регулюють різні аспекти реформи місцевого самоврядування.

«Ухвалення цих законів стане додатковим стимулом для закордонних донорів – з-поміж них і ЄС – надалі підтримувати реформу децентралізації, надавати необхідні кошти та ділитися досвідом», – йдеться в заяві представництва Євросоюзу в Україні.

Вибори, міжрайонні громади та реформа управління

Один із законопроектів має врегулювати проведення виборів в об’єднаних громадах, які утворені на територіях різних районів. В разі його ухвалення, вибори відбудуться ще в 33 об’єднаних громадах. Другий законопроект вдосконалює порядок створення об’єднаних регіональних громад. В разі ухвалення, можна буде не лише створювати нові об’єднані територіальні громади, але й приєднуватися до вже існуючих. Тертій законопроект регулює діяльність та дає додаткові можливості органам місцевого самоврядування.

Для депутатів з мажоритарних округів, які мають своїх голів райрад чи райадміністрацій, це втрата контролю і ресурсів
Іван Лукеря

«Він дозволяє місцевим органам влади – мерам, головам громад – найняти професійних службовців, дати їм хорошу, не прив’язану до постанов Кабміну, зарплату. Передбачено також, що депутати місцевих рад не зможуть суміщати – працювати в органах виконавчої влади. Іде абсолютне розмежування. В жодній країні Європи немає такого, щоби депутат муніципалітету працював у тому самому муніципалітеті службовцем», – пояснює координатор групи з питань децентралізації «Реанімаційного пакету реформ» Іван Лукеря.

За його словами, відповідні закони намагаються ухвалити ще з минулого року проте це не вдається з низки причин, зокрема, через спротив депутатів-мажоритарників.

«Для депутатів з мажоритарних округів, які мають своїх голів райрад чи райадміністрацій, це втрата контролю і ресурсів», – вважає експерт.

Натомість опитані Радіо Свобода декілька депутатів-мажоритарників зазначили, що не надто обізнані із зазначеними законопроектами, а тому не можуть сказати, що вони однозначно «проти» чи «за». Зокрема, позафракційний депутат-мажоритарник Віталій Купрій каже, що повністю підтримує один із зазначених законопроектів – щодо формування об’єднаних громад між різними районами – а щодо інших ще не визначився.

Опозиція пропонує визначитися в пріоритетах

У свою чергу, опозиціонери пояснюють зволікання із ухваленням законопроектів тим, що очільники парламентської більшості не вважають ці законопроекти пріоритетними.

Ми в комітеті їх підготували, але на розгляд у сесійний зал вони не виносяться. А якщо виносяться – то на них не вистачає часу
Альона Шкрум

«Ці закони у Верховній Раді, як мінімум, із вересня лежать. Ми в комітеті їх підготували, але на розгляд у сесійний зал вони не виносяться. А якщо виносяться – то ставляться в кінець порядку денного, і на них не вистачає часу. Ті речі, які не є принциповими для пана президента або для тих, до кого дослухається пан президент, вони отак мігрують з порядку денного до порядку денного, з одного тижня на інший», – каже член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Альона Шкрум (фракція «Батьківщина»).

За її словами, загалом, у «Батьківщині» неоднозначне ставлення до зазначених законопроектів, і довкола цього питання серед членів фракції триває дискусія.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що прискорення процесу децентралізації влади є одним із пріоритетів роботи уряду в 2017 році.

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    Дмитро Шурхало

    На Радіо Свобода – з 2008 року. Спеціалізуюсь на політиці та історії.Народився в 1976 році у Сумах. Закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», журналі «Власть дєнєг». Автор книжок «Українська якбитологія», «Міфи Другої світової війни» та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники»

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