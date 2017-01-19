Скандал навколо Савченко вказав на фіговий листок, яким прикривається некомпетентна влада – оглядач

Звинувачення у державній зраді на адресу народного депутата України Надії Савченко не оминули уваги міжнародних оглядачів.

«Героїня стала об’єктом критики. Ось що трапляється, коли людина формує власну думку», – твітує Террелл Старр, американський журналіст, який часто публікується у провідних західних виданнях та працює в Україні.

«Савченко, яка провела 2 роки у російській тюрмі, мабуть єдиний український політик, який має сміливість озвучити це (раніше Савченко заявила, що Україна має бути готова відмовитись від Криму заради повернення контролю над Донбасом – прим. ГА)», – твітує московський кореспондент The Associated Press Наталія Васильєва.

Раніше, за інформацією УП, член депутатської фракції БПП Іван Вінник заявив про вчинення Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України. Вінник попросив СБУ відкрити кримінальне провадження щодо Савченко за державну зраду.

«Кажіть, що хочете про Савченко, але вона не говорить прямо. І її слова – це гірка пілюля, яку Україні зрештою можливо доведеться проковтнути», – пише Крістофер Міллер, кореспондент низки західних видань, який працює з Києва.

«Не впевнений, що я розумію обурення в Україні щодо реплік Савченко. Для Києва має зміст зосередитись на Донбасі, де щотижня гинуть люди», – твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

А відомий український журналіст-міжнародник вважає напади на Савченко проявом паніки корумпованої української верхівки.

«Я не погоджуюся з позицією віддати Крим чи Східну України Росії, або дозволити їй лишитись безкарною за брутальну атаку на міжнародне право. Водночас, не треба бути наївними з приводу мотивів, які стоять за нападками на Савченко за її суперечливі ремарки», – пише Максим Еріставі, український журналіст-міжнародник, який користується значним авторитетом серед західних ЗМІ.

«Патріотичні» політики, які проголосували за виключення її з делегації ПАРЄ на комітеті із нацбезпеки, байдужі до територіальної цілісності України, вони просто бояться потенціалу Савченко, яка викриває брехливі казочки сучасної української політики: вона каже те, що думає громадськість і що вона хоче чути. І вона не боїться залишити війну у минулому. Для постмайданівської політичної еліти вторгнення Росії стало фіговим листком, яким прикривають власну некомпетентність. Для них відмова від Криму чи Донбасу означатиме втрату єдиної політичної карти, якою вони зловживають, щоб виправдати власну безсилість щодо реформ», – пише Еріставі.

«Якщо війна закінчиться, увага суспільства переключиться на 100% на реформи, а нинішня влада не витримає посиленої уваги, яка повністю викриє поверховість влади та виявлене нею в ході реформ інтелектуальне банкрутство», – переконаний журналіст.