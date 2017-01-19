Православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреще – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме сьогодні відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.



Жителі столиці могли обрати з-поміж кількох місць для купання. Кореспондент Радіо Свобода подивився, як це відбувалося на Оболонській набережній.