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19 січня 2017, Київ 19:10
Фотогалереї

Як кияни купалися на Водохреще (фотогалерея)

Православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреще – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме сьогодні відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.

Жителі столиці могли обрати з-поміж кількох місць для купання. Кореспондент Радіо Свобода подивився, як це відбувалося на Оболонській набережній.
В ніч на 19 січня вся вода стає цілющою, тому віряни впевнені, що отримають щастя та міцне здоров&rsquo;я після хрещенських купань
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В ніч на 19 січня вся вода стає цілющою, тому віряни впевнені, що отримають щастя та міцне здоров’я після хрещенських купань

Купання в ополонці починаються ще вночі, однак занурюватися в крижану воду більшість людей зважуються вдень 19 січня
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Купання в ополонці починаються ще вночі, однак занурюватися в крижану воду більшість людей зважуються вдень 19 січня

Зранку 19 січня на Оболонській набережній почали збиратися люди
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Зранку 19 січня на Оболонській набережній почали збиратися люди

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Це одне з найпопулярніших місць для хрещенських купань у Києві. Також кияни могли пірнути у крижану воду в Гідропарку, на Русановці, в Мамаєвій Слободі та інших локаціях
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Це одне з найпопулярніших місць для хрещенських купань у Києві. Також кияни могли пірнути у крижану воду в Гідропарку, на Русановці, в Мамаєвій Слободі та інших локаціях

На Оболоні вирубали декілька великих ополонок. Біля кожної з них чергували рятувальники та медики
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На Оболоні вирубали декілька великих ополонок. Біля кожної з них чергували рятувальники та медики

Люди вірять, що купання в ополонці здатне вберегти від хвороб і збадьорити на увесь рік
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Люди вірять, що купання в ополонці здатне вберегти від хвороб і збадьорити на увесь рік

Але є кілька правил, яких мають дотримуватись охочі до купання в хрещенські морози. Наприклад, не можна розтирати шкіру рушником після купання: є ризик пошкодити судини. Краще прикласти рушник до тіла, щоб він сам увібрав вологу
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Але є кілька правил, яких мають дотримуватись охочі до купання в хрещенські морози. Наприклад, не можна розтирати шкіру рушником після купання: є ризик пошкодити судини. Краще прикласти рушник до тіла, щоб він сам увібрав вологу

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Якщо є сумніви до сил і стану здоров&rsquo;я, краще перед купанням порадитися із лікарем&nbsp;
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Якщо є сумніви до сил і стану здоров’я, краще перед купанням порадитися із лікарем 

Будь-яке хронічне захворювання, гіпертонія, діабет, хвороби серця є протипоказанням для купання в ополонці. Дітям та вагітним жінкам також бажано уникати такого досвіду
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Будь-яке хронічне захворювання, гіпертонія, діабет, хвороби серця є протипоказанням для купання в ополонці. Дітям та вагітним жінкам також бажано уникати такого досвіду

Купатися треба лише в обладнаних для цього місцях під наглядом рятувальників і медиків
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Купатися треба лише в обладнаних для цього місцях під наглядом рятувальників і медиків

Не перебувайте у воді довго. Ліміт для новачків &ndash; не більше ніж 20 секунд
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Не перебувайте у воді довго. Ліміт для новачків – не більше ніж 20 секунд

Уникайте вживання алкоголю, краще зігрійтеся чаєм чи фізичними вправами!
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Уникайте вживання алкоголю, краще зігрійтеся чаєм чи фізичними вправами!

Ну і, звичайно, не змушуйте себе до купання, якщо внутрішньо не готові
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Ну і, звичайно, не змушуйте себе до купання, якщо внутрішньо не готові

Зі святом Хрещення Господнього!
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Зі святом Хрещення Господнього!

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