Україна – Ізраїль: бойове медичне братство

Київ – У 2017 році Ізраїль продовжить надавати медичну допомогу Україні. Крім того, спектр і напрямки допомоги будуть розширені. Про це заявили у Києві посол Ізраїлю в Україні та ізраїльські медики-реабілітологи. Відтак, йдеться вже не тільки про лікування поранених українських військових в Ізраїлі та стажування в ізраїльських лікарнях медиків з України, а й про допомогу у впровадженні клінічних і тренінгових програм в українських військових і цивільних шпиталях тощо.

Взимку 2015-2016 року тисячі людей стежили за долею 20-річної засновниці медичного батальйону «Госпітальєри» Добровольчого українського корпусу («Правий сектор»), волонтерки Яни Зінкевич. Дівчина 5 грудня 2015 року потрапила в автокатастрофу, зазнавши тяжких травм хребта.

Врятували Зінкевич лікарі одного з медичних центрів Ізраїлю: вони 7 годин оперували її понівечений хребет, після цього ще півтора місяці тривала щоденна реабілітація. У лютому минулого року Зінкевич повернулась додому, а згодом стала мамою, народивши доньку.

«Найголовніша була операція, вже вона дала мені поштовх. Важливим був і перший етап реабілітації, тобто, я вже можу самостійно мінімально все робити: і за собою дбати, і пересуватись і так далі», – повідомила Яна Зінкевич журналістам після повернення з Ізраїлю.

Раніше, влітку 2014 року, на лікування до Ізраїлю українські військові медики і волонтери відправили поранених у боях під Слов’янськом бійців спецпідрозділу «Альфа» (СБУ) та солдата одного з підрозділів Збройних сил України Олександра Кікіна.

Це була одна з перших груп поранених в зоні АТО українців, які отримали необхідну допомогу в Ізраїлі – оскільки в Україні надати її не змогли через різні причини, згадує Кікін. Чоловік зазнав тяжкого поранення, лікарям довелось ампутувати йому ногу. Внаслідок ускладнень від отриманих при пораненні травм життю бійця загрожувала небезпека.

Лік ішов на години, але завдяки тому, що люди швидко зібрали кошти, волонтери швиденько зв’язалися з ізраїльською клінікою – мене відправили в Ізраїль

«Була критична ситуація, мої нирки відмовлялись працювати, наші лікарі поставили на мені хрест, назвемо це так. Лік ішов на години, але завдяки тому, що люди швидко зібрали кошти, волонтери швиденько зв’язалися з ізраїльською клінікою – мене відправили в Ізраїль. Власне, я лишився живим завдяки тому, що туди потрапив. Спершу мене лікували у тель-авівському шпиталі, а потім перевели у Реховот», – розповів Кікін в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Ми вважаємо своїм обов’язком допомогти Україні» – посол Бєлоцерковські

В Ізраїлі лікування і фізична та психологічна реабілітація військовослужбовців – не просто одна з медичних галузей, а питання національної безпеки. Свій досвід ізраїльські медики накопичували понад півстоліття і нині готові поділитися ним із українцями, каже посол Ізраїлю Еліав Бєлоцерковські.

Головний напрямок – це медицина: наразі маємо два проекти, перший стосується подолання посттравматичного синдрому і другий – реабілітація», – зазначив

«У непростий етап, який Україна зараз проходить, ми вважаємо своїм обов’язком допомогти українцям, ділитися з Україною досвідом, який ми накопичили, у тих сферах, які за цих умов вкрай важливі для українського народу. Головний напрямок – це медицина: наразі маємо два проекти, перший стосується подолання посттравматичного синдрому і другий – реабілітація», – зазначив дипломат.

Власне, в Ізраїлі для підтримки України у медичній сфері об’єднали зусилля державні інституції і громадські. Волонтерські організації створили спільноту «Ізраїльські друзі України» (з англійської «Israel Supports Ukraine»).

Одна з програм – «Медичний міст», спрямована на підвищення кваліфікації українських лікарів і передбачає їхнє стажування в ізраїльських медичних центрах. Ті лікарі, яких обрали для стажування, мають вільно володіти англійською мовою, а після стажування повинні усі набуті знання і навички передати колегам (це методика «тренування тренерів»), повідомила координатор проекту Міла Марголіна.

А цього року лікарі одного з найбільших в Ізраїлі реабілітаційних центрів («Левинштейн») повідомили про готовність співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я і Національною гвардією України для проведення реабілітації бійців, які під час проведення АТО зазнали поранень і психологічних травм, про що журналістів поінформував провідний спеціаліст центру Хагай Амір.

До сьогодні, за даними волонтерів, лікування та (або) реабілітацію в Ізраїлі проходили кілька десятків постраждалих в АТО бійців. А першими на лікування до Ізраїлю були відправлені 10 активістів Революції гідності, які постраждали під час сутичок на Майдані, про що журналістам нагадав посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.