Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, сьогодні опівдні за вашингтонським часом офіційно вступить на посаду.

Радіо Свобода вестиме текстову трансляцію і розповідатиме про урочисті події у столиці США. Починаючи із 17:50 за київським часом трансляцію Радіо Свобода ви зможете дивитись на YouTube-каналі Радіо Свобода та у мережі Facebook. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин.