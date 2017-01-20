16:07
Дональд Трамп із родиною прибули на службу до Єпископальної церкви Святого Іоанна неподалік Білого дому.
19:36 19.1.2017
45-м президентом США обрано Дональда Трампа. 70-річний республіканець все життя займався бізнесом, а тепер переїжджає в Білий дім
Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, сьогодні опівдні за вашингтонським часом офіційно вступить на посаду.
Радіо Свобода вестиме текстову трансляцію і розповідатиме про урочисті події у столиці США. Починаючи із 17:50 за київським часом трансляцію Радіо Свобода ви зможете дивитись на YouTube-каналі Радіо Свобода та у мережі Facebook. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин.
Дональд Трамп із родиною прибули на службу до Єпископальної церкви Святого Іоанна неподалік Білого дому.