Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 січня 2017, Київ 16:13
Політика

США. Інавгурація Трампа. Живий блог

45-м президентом США обрано Дональда Трампа. 70-річний республіканець все життя займався бізнесом, а тепер переїжджає в Білий дім

Коротко про головне

Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, сьогодні опівдні за вашингтонським часом офіційно вступить на посаду.

Радіо Свобода вестиме текстову трансляцію і розповідатиме про урочисті події у столиці США. Починаючи із 17:50 за київським часом трансляцію Радіо Свобода ви зможете дивитись на YouTube-каналі Радіо Свобода та у мережі Facebook. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин.

16:07

Дональд Трамп із родиною прибули на службу до Єпископальної церкви Святого Іоанна неподалік Білого дому.

19:36 19.1.2017

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Нагору
XS
SM
MD
LG