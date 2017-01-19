Світова преса про еру Трампа напередодні інавгурації

Напередодні інавгурації нового американського президента американські оглядачі задаються питанням про те, як жити в «еру після правди», як уже почали називати нові часи. Деякі з них дивляться у майбутнє, а інші звернулися до початків цього явища і до людей, яких пов’язують з появою жанру «фейкових новин». Британські видання підраховують, чим обернулося для їхньої країни рішення вийти з Європейського союзу.

Американський оглядач Еліот Коен пише про той складний вибір, перед яким опинилися американські консерватори, які підтримали кандидатуру на посаду президента від своєї партії, як кажуть в Америці, закривши носа.

«Ніхто з тих, хто підтримав Трампа, не може тепер робити вигляд, що його дивує те, що Трамп робитиме. Ми всі знаємо, хто він такий і чого вартий», – пише Еліот Коен у виданні American Interest.

Він описує почуття багатьох жителів Вашингтону, які хочуть виїхати з міста, щоб не бачити президента, з яким у них пов’язуються найбільш неприємні відчуття. «Дональд Трамп неодноразово проявив себе як брехун, зіпсований самозакоханий невіглас, нездатний великодушних думок або вчинків, не здатний помітити щось поза собою взагалі. Сама ідея, що така людина буде жити у будинку Лінкольна, викликає блювотний інстинкт. Але тепер він є президентом, і що ж нам робити? Що робити нам, консервативним інтелектуалам?», – запитує він, і питання це не риторичне.

На думку Коена, перше правило – говорити правду. І робити це навіть фанатично. Потрібно визнати, що він робить правильно, наприклад, підвищення асигнування на оборону, але також, і це ще важливіше, відзначати випадки, коли він говорить неправду: кожного разу, коли він каже, що має план, а насправді його немає або він знущається з героя, чи відмовляється своїх слів.

«Мудро було б з повагою ставитися до його посади, а не до нього»

Найголовніше, як вважає Коен, знати, що Трапм колись піде, що він буде обмежений інституціями та законами, і тому його не потрібно боятися. «Трамп розпочав процес знищення свого власного президентства з того, що він розсварився з багатьма різними групами – зі спецслужбами, з журналістами, з афроамериканцями, і він продовжить це робити у способи, які ще навіть не уявляємо», – вважає консервативний оглядач. Тож він готується підтримувати те добре, що він буде бачити у діяльності президента і критикувати все погане, не звертаючи уваги на свою партійну приналежність.

Оглядач газети New York Times звертає свої погляди не у майбутнє Америки за часів Трампа, а ті часи, коли ця нова ера ще створювалася. Він розповідає про молодого випускника коледжу на ім’я Камерон Гарріс, який намагався якось заробити на життя і вирішив, що зможе це зробити, якщо буде писати статті, що гарно звучатимуть, але базуватимуться лише на його власній фантазії. Послухавши виступ Тампа на одному з передвиборчих мітингів, де той говорив про те, що він вірить, що вибори будуть сфальшовані, молодий чоловік вирішив придумати історію про те, як же ж точно вони будуть сфальшовані. Він придумав помітну назву «Гаряча новина: «Десятки тисяч» фальшивих голосів за Клінтон було знайдено на складі в Огайо».

«Божевільна історія про непримиренного випускника коледжу, який заробляв по тисячі доларів на годину на тому, що писав чисту брехню про Клінтон»

Нічого подібно не сталося, але випускник коледжу вирішив запропонувати світу свою теорію під виглядом доконаного факту. Цю та інші свої теорії він викладав на сторінках власної газети ChristianTimesNewspaper.com, яку він створював на кухонному столі. Він вигадав свідків, розмістив фотографію, що мала «підтверджувати» його фантазію, і 30 вересня розмістив її в інтернеті. Невдовзі його стаття потрапила в соціальні мережі і там її поширили понад 6 мільйонів людей.

Поширення цієї історії принесло її автору непоганий «гонорар», адже вже через кілька днів історія, яку він «зліпив» протягом 15 хвилин, принесла йому 5 тисяч доларів. Потім його сайт почав приносити доходи від рекламодавців, загальна сума тоді сягнула вже 22 тисяч доларів.

Виробництво «фейкових новин» стало настільки важливим, що президент Барак Обама назвав його великою небезпекою. Адже люди, на його думку, «починають приймати будь-яку інформацію, правдиву чи ні, якщо вона відповідає їхнім уявленням, а не базують свої уявлення на доказах, які існують», – сказав президент Обама у своїй прощальній промові.

Такою є нова реальність, яку створюють «фейкові новини». А що ж сталося з цим конкретним сайтом і його творцем? Відчуваючи, що наближається кінець його фейкового бізнесу, пан Гарріс вирішив продати свою компанію. Її оцінили на жовтень уже в 115-125 тисяч доларів. Але він вирішив почекати з продажем ще трохи і прорахувався – Google оголосив, що не буде більше розміщати рекламу на сайтах, що продукують «фейкові новини». Коли пан Гарріс відкрив свій сайт, то побачив, що реклами там уже не було, а значить він уже був нікому непотрібний.

Але своєї політичної діяльності пан Гарріс не полишає, адже вважає, що в політиці взагалі не буває правди.

А тим часом у Британії готуються до виходу з Європейського союзу. Ділове видання Fortune повідомляє, що два найбільших європейських банки оголосили, що збираються закрити близько тисячі робочих місць у Лондоні, бо не потребуватимуть їх там після виходу Британії зі складу Європейського союзу. Керівник банку UBS сказав, що зміни будуть стосуватися близько тисячі з 5000 банківських працівників у Британії, керівник банку HSBC заявив, що своїх робітників компанія переведе до Парижа.

«Goldman Sachs збирається скоротити вполовину своїх працівників у Лондоні після «Брекзиту»

Очікується, що інші банки оголосять свої конкретніші плани після того, як прем’єр-міністр Тереза Мей розповість конкретніше, як Британія буде покидати спільний ринок.