Як відбуватиметься інавгурація Трампа

Дональд Трамп складає 20 січня присягу, щоб стати 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Після ранкового чаю з подружжям Обам новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову, й далі святкувати на параді та трьох інавгураційних балах.

У цей момент родина Барака Обами вже виїде з резиденції і зможе насолодитися останнім польотом на «борту номер один». Щоб на власні очі побачити історичні події, до Вашингтона з’їдуться до 900 тисяч американців. Крім прихильників, маніфестувати будуть і учасники «Маршу жінок», а прибічники легалізації марихуани планують роздати тисячі безкоштовних джойнтів.

Як виглядатиме інавгурація?

«Я урочисто присягаю (або заявляю), що чесно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів, і буду за можливості зберігати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів» – цими словами Дональд Трами 20 січня 2017 року складе на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні присягу, щоб офіційно стати 45-м президентом США. Ця частина церемонії вважається в Америці символом мирної передачі влади – характерною ознакою демократії, якою так пишаються американці.

Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США. Історично це відбувалося 4 березня, але період між виборами та інавгурацією скоротили у 1933 році – перенесли на 20 січня.

​Фото: Дональд Трамп пише інавгураційну промову

Опісля Дональд Трамп виголосить інавгураційну промову, а далі разом із віце-президентом Майком Пенсом пройде парадом Пенсильванія-авеню – центральною вулицею Вашингтона. Увечері Вашингтон святкуватиме на трьох інавгураційних балах.

До речі, найкоротшу інавгураційну промову виголосив перший президент США Джордж Вашингтон – вона складала 135 слів.

Який розклад подій 20 січня і як за ними стежити?

Зранку 20 січня Дональд Трамп відвідає службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому. Після ранкового чаю з дружиною Меланією та Бараком і Мішель Обамами вони вирушать до Капітолія.

О 9:30 за Вашингтоном (16:30 за Києвом) – інавгураційну церемонію відкриють музичні виступи.

11:30 (18:30 за Києвом) – вступне слово і присяга віце-президента Майка Пенса.

12:00 (19:00 за Києвом) – Дональд Трамп виголосить присягу та інавгураційну промову.

15:00–17:00 (22:00–00:00 за Києвом) – Трамп і Пенс пройдуть 2,4 кілометри разом із парадом по Пенсильванія-авеню.

19:00–23:00 (02:00–6:00 за Києвом) – Трамп і Пенс разом із дружинами відвідають три офіційні інавгураційні бали.

Трансляцію інавгурації можна буде дивитися у Facebook Радіо Свобода та на сайті.

Хто буде на інавгурації, а хто її бойкотує?

На офіційну церемонію прибудуть президент Барак Обама та перша леді Мішель Обама. Очікується, що завітає і подружжя Клінтонів – колишній президент Білл Клінтон та суперниця Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Присутність підтвердили також колишні президенти Джимі Картер і Джордж Буш-молодший із дружиною. Джордж Буш-старший написав лист до Трампа із привітаннями та перепросинами, що не може відвідати інавгурацію через проблеми зі здоров’ям.

З нагоди урочистостей до столиці мають приїхати від 800 до 900 тисяч американців – однак поки що невідомо, будуть вони святкувати чи протестувати. Ті, хто хотів потрапити на церемонію складання присяги, повинні були завчасно замовити квитки – через офіси своїх місцевих представників, сенаторів або онлайн. Платити за це не треба. Коли 8 років тому на пост вступав Барак Обама, до Вашингтона з’їхалося близько 1,8 мільйона громадян.

А от понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили цьогоріч церемонію бойкотувати. Політики роблять це на знак підтримки свого колеги Джона Льюїса, який поставив під сумнів легітимність новообраного президента. На заяви Льюїса Трамп 14 січня відреагував твітом: «Все це балачки, балачки, балачки. Ніяких дій або результату!»

Деякі американські законотворці повідомили, що замість інавгурації підуть на «Марш жінок».

Жінки, байкери та безкоштовна марихуана

Очікується, що «Марш жінок» збере 20 січня близько 200 тисяч учасників. Організатори маніфестуватимуть за расову та гендерну рівність, доступну охорону здоров’я, виборче та аборційне право. Опоненти новообраного президента вважають, що тепер все це опиниться під загрозою.

А от підтримку Дональду Трампові демонструватиме група мотоциклістів «Байкери за Трампа» – у них буде раллі після церемонії та перед парадом. Їхня акція не буде настільки чисельною, як «Марш жінок».

Цього дня у Вашингтоні будуть й інші акції: раллі проти війни та ядерної зброї (його відвідає колишній кандидат у президенти від Зеленої партії), Фестиваль спротиву Дональду Трампу #DisruptJ20, а також марш #Trump420 – його організують прибічники легалізації марихуани. Вони планують роздати натовпу 4200 безкоштовних джойнтів – у Вашингтоні це не суперечить законові.

Коли Трамп почне виконувати обов’язки?

Обама і Трамп зустрінуться у Білому домі перед інавгурацією. До Капітолія поїдуть разом зі своїми дружинами, і вже там до них приєднаються члени Конгресу, політики й прихильники. Після церемонії Обама та його родина востаннє сядуть на «борт номер один» – куди полетять, поки що невідомо.

Останню ніч у Білому Домі Барак Обама проводить із 19 на 20 січня. Працівники мають швидко підготувати резиденцію для наступника, щоб уже 21 січня у новому домі прокинувся Дональд Трамп.

Коли саме він приступить до виконання обов’язків – у п’ятницю чи з понеділка – наразі точно не відомо, але виданню The Times of London новообраний президент сказав, що його «день номер один» буде у понеділок.