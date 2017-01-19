У Празі вшанували пам’ять Яна Палаха і Василя Макуха

У Празі вшанували пам’ять Яна Палаха, чеського студента, який підпалив себе на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту у серпні 1968 року. 19 січня минає 48 років від його смерті.

Акцію пам’яті Яна Палаха організувала і провела у Празі громадська організація «Без комуністів». Зустріч чехів, серед яких переважали студенти і молодь, відбулась у центрі чеської столиці, на Вацлавській площі, де Ян Палах вчинив акт самоспалення.

Петр Марек, організатор зустрічі, у своєму виступі згадав також українця Василя Макуха, який 5 листопада 1968 року підпалив себе у Києві на Хрещатику на знак протесту проти русифікації України та радянської окупації Чехословаччини. Василь Макух помер у лікарні наступного дня, 6 листопада 1968 року.

«Василь Макух своїм вчинком заявив, що з окупацією Чехословаччини не погоджується, для нас це сильна історія», – наголосив Петр Марек.

Ініціатива групи чеських активістів, як розповів Радіо Свобода працівник Інституту з вивчення тоталітарних режимів Павел Риячек, назвати одну з вулиць Праги іменем Василя Макуха досі не реалізована.