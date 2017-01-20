Трапляються просто унікальні речі! – українські дослідники про архів ЦРУ

Українські історики виявили неабиякий інтерес до майже 12 мільйонів сторінок розсекречених документів ЦРУ. Як показують дані пошуку, понад 11 тисяч документів безпосередньо стосуються України, хоча, насправді, їх може бути навіть більше. Як зазначають дослідники, цінність доступу до матеріалів американської спецслужби насамперед у тому, що вони дають можливість під новим кутом зору подивитися на добре відомі події.

Дослідник з Криму Максим Майоров після російської окупації залишив півострів, але продовжує цікавитися його історією. В розсекречених архівах він уже знайшов спростування поширеного в Криму історичного міфу – мовляв, база радянських підводних човнів у Балаклаві під Севастополем була настільки секретною, що американці про неї тривалий час нічого не знали.

«Тепер аргументовано можна сказати, що цей об’єкт майже від самого початку свого створення був викритий», – наголошує Максим Майоров.

Перші враження

Донедавна доступ до цього величезного масиву документів, який охоплює період з 1947 року – моменту заснування ЦРУ – до 1990-х років, можна було отримати лише з кількох комп’ютерів. Відтепер вони у відкритому доступі в мережі інтернет. Як визнають у ЦРУ, деякі з документів піддалися незначному редагуванню з метою захисту джерел і методів збору інформації. Утім, і в такому вигляді вони становлять великий інтерес.

Ми ж пам’ятаємо заяви президента Буша – а тут є показовий документ, який розкриває сенс їхнього страху перед незалежністю

«Я звернув увагу на документи про те, як Конгрес США йшов до визнання Голодомору геноцидом. Багато даних по УПА, є цікава й дещо несподівана інформація про дисидентський рух. З останніх подій, що може бути цікаво сучасникам – це роки перед незалежністю. Ми ж пам’ятаємо заяви президента Буша – вони попервах не хотіли сприймати незалежність України. А тут є показовий документ, який розкриває сенс їхнього страху перед незалежністю», – розповідає професор Павло Гай-Нижник про перше знайомство із документами ЦРУ.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зазначає, що найбільший інтерес становлять документи повоєнної доби, які стосуються української національно-визвольної боротьби. Якщо досі діяльність ОУН-УПА здебільшого можна було досліджувати або зсередини, або очима їхніх супротивників, то американські документи дають можливість бачити ті події більш відсторонено.

«Як свідчить та певна кількість документів, яку я встиг передивитися, ЦРУ досить ретельно вивчало український повстанський рух. Є навіть досить детально описані окремі акції: я сьогодні бачив документи про рейд відділу УПА до Румунії – відома була акція в 1949 році», – каже Володимир В’ятрович.

Цікаво буде навіть краєзнавцям

Пошук в електронному архіві ЦРУ видає понад 11 тисяч посилань на Україну. Натомість редактор популярного історичного FB-ресурсу «Пустощі Східноєвропейської Кліо» Іван Гоменюк припускає, що документів, які стосуються України, може бути значно більше.

Трапляються просто унікальні речі. Скажімо, аналітичний звіт про рух приміських поїздів в гірських районах Закарпаття або інформація про ціни в херсонський їдальнях

«Файлів, які стосуються Степана Бандери, я там нарахував більше шести сотень», – зазначає він.

За його словами, розсекречені документи містять величезний масив інформації в найрізноманітніших галузях і становлять інтерес для дослідників не лише політичної, а й соціальної історії.

«Трапляються просто унікальні речі, які, можливо, тепер недоступні українським історикам з інших джерел. Скажімо, аналітичний звіт про рух приміських поїздів в гірських районах Закарпаття або інформація про ціни в херсонський їдальнях, умовно кажучи, 1953 року», – ділиться враженнями Іван Гоменюк.

Утім, оприлюднені ЦРУ документи ще чекають на ретельне історичне дослідження.