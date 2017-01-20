Інавгурація Дональда Трампа – трансляція на сайті Радіо Свобода

Починаючи із 17:50 за київським часом трансляцію Радіо Свобода ви зможете дивитись на YouTube-каналі Радіо Свобода та у мережі Facebook. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин.

Розклад подій 20 січня

Зранку у Вашингтоні Трамп відвідає службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому.

Після ранкового чаю з подружжям Обам новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

О 9:30 за Вашингтоном (16:30 за Києвом) – інавгураційну церемонію відкриють музичні виступи.

11:30 (18:30 за Києвом) – вступне слово і присяга віце-президента Майка Пенса.

12:00 (19:00 за Києвом) – Дональд Трамп виголосить присягу та інавгураційну промову.

Радіо Свобода зібрало цікаві факти про церемонію інавгурації американських президентів.

У Вашингтоні вжито безпрецедентних заходів безпеки, до яких залучено майже 28 тисяч поліцейських. Очікується, що до Вашингтона прибудуть до 900 тисяч американців, щоб на власні очі побачити події. Водночас відбудуться і акції протесту різних груп, незадоволених обранням Трампа. Також понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили цьогоріч церемонію бойкотувати.