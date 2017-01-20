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20 січня 2017, Київ 13:12
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 січня (карта)
20 січня 2017, 12:32
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 20 січня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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