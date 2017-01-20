Черга на Банкову («СХЕМИ» | ВИПУСК №116)

Україна після Революції Гідності повернулась до парламентсько-президентської форми правління, що мало б ослабити владу глави держави. Але фактично центр найбільшого впливу на українську політику залишається на Банковій, в Адміністрації президента. Уже традиційно в новорічний період, напередодні та після ухвалення бюджету країни на наступний рік, наш журналіст Сергій Андрушко провів два тижні біля офісу президента. Щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації. Чи нема серед них, скажімо, прокурорів та суддів, які мали б бути незалежними та триматись подалі від політики? Чи не заходять до АП бізнесмени із сумнівною репутацією та темним минулим?

Відповіді – у спеціальному репортажі програми «Схеми».