На старті президентства Трампа цілковита невизначеність між ЄС і США

Брюссель – Бачення відносин із Євросоюзом у нового президента США Дональда Трампа виглядає діаметрально протилежним тому, яке мав його попередник Барак Обама. Ціла низка гучних заяв нового голови Білого дому свідчить про те, що ті, хто для Обами були друзями й партнерами, для Трампа вже не мають такого значення. І навпаки: скажімо, агресивна путінська Росія, від якої відвернулися європейські демократичні країни, сприймається новим американським лідером як потенційний друг.

Америка буде зосереджена на собі, як того прагне Дональд Трамп, а відносно європейських партнерів – за океаном пануватиме протекціонізм. Так характеризують аналітики в ЄС заяви нового президента США щодо намірів вийти з існуючих торговельних угод та, як заявляв новий господар Білого дому, можливих покарань американських підприємств, що інвестують у створення виробництв за межами США.

Втім, Євросоюз шкодує через потенційний розрив зв’язків із Вашингтоном із приходом Трампа до влади. Після «грози», яку приніс на європейський континент минулорічний «Брекзит», так би мовити, економічний націоналізм, посіяний Трампом, може продовжити завойовувати нові території і в Європі. Як вважають європейські економісти, президентство Трампа – це скорочення експорту, зокрема, до найбільшого експортера ЄС – Німеччини – для якої якраз США і є головним клієнтом.

Втім, не лише торгівля, а насамперед дипломатичні відносини потерпають внаслідок того, що своїми заявами Дональд Трамп «зачепив» чимало європейських лідерів «за живе». Як от президента Франції Франсуа Олланда, який йому нагадує, на чому базуються відносини ЄС та США.

«Це повага, взаємна підтримка у скрутних випадках. Це демократія й захист свободи, це рівність та гідність, – заявив французький президент. – Європа завжди буде готова продовжувати трансатлантичну співпрацю. Але вона визначатиметься нашими інтересами й цінностями. А ЄС не потребує зовнішніх порад щодо того, що їй робити».

Моґеріні: рішення щодо європейських санкцій ухвалює не Вашингтон, а Брюссель

Не зігріють відносини ЄС та США й твердження Трампа, мовляв, Великобританія «мала цілковиту рацію» виходити з ЄС, що «брекзит» буде «успішним» та що «інші країни теж полишать Євросоюз».

Про це свідчить реакція серед таких переконаних європейців, як лідер групи лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт, який гнівно назвав заяви Трампа «безрозсудністю».

Подобається це нам чи ні, але нині настав поворотний пункт у тому, якими будуть наші відносини зі США і, що найважливіше, всередині Євросоюзу

«Подобається це нам чи ні, але нині настав поворотний пункт у тому, якими будуть наші відносини зі США і, що найважливіше, всередині Євросоюзу, – каже лідер одної з найбільших фракцій Європарламенту. – Настав час не лише «відремонтувати» ЄС, але й зробити те, що виглядало неможливим. Зокрема, створити Європейський оборонний союз, про який 5 років тому ми казали: «це не потрібно». Але реальність така, що нині це якраз є необхідним».

Тож подальша взаємодія ЄС та США на сьогоднішній день виглядає дуже непевною. Втім, як твердять європейські дипломати, натяки Трампа щодо можливого зняття з Росії санкційного тиску взамін на ядерне роззброєння, ніяк не вплинуть на жорстке ставлення до російської агресії у Брюсселі.

Наші санкції щодо Росії за анексію Криму за її агресію в Україні постійно будуть пов’язані з реалізацією Мінських угод на українському сході. Й вони не будуть залежати від рішень, ухвалених деінде

«Рішення Європейського союзу ухвалюються не у Вашингтоні, а в Брюсселі, – заявила голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні. – Наші санкції щодо Росії за анексію Криму за її агресію в Україні постійно будуть пов’язані з реалізацією Мінських угод на українському сході. Й вони не будуть залежати від рішень, ухвалених деінде».

Голова НАТО впевнений: буде «міцний трансатлантичний зв’язок»

Що ж стосується подальшої долі союзу НАТО, де США є головною дійовою особою, то керівник цієї організації Єнс Столтенберґ налаштований позитивно та виступає захисником нинішнього устрою на євроатлантичному просторі.

«ООН, Євросоюз, НАТО, Світовий банк, МВФ – всі ці установи були створені та є «дітьми» сум’яття, яке створила Друга світова війна. Для збереження миру й стабільності, ми повинні продовжувати їх використання», – каже генсекретар НАТО.

Ключовий елемент цього – міцний трансатлантичний зв’язок. Я глибоко переконаний, що і з новою адміністрацією США ми матимемо потужний внесок Америки у це міцне трансатлантичне партнерство в рамках НАТО

«Ключовий елемент цього – міцний трансатлантичний зв’язок. Я глибоко переконаний, що і з новою адміністрацією США ми матимемо потужний внесок Америки у це міцне трансатлантичне партнерство в рамках НАТО», – додає Столтенберґ, коментуючи заяви Дональда Трампа, що, мовляв, союз НАТО «застарів», а європейські країни повинні більше інвестувати у свою оборонну систему, бо, за словами нового голови Білого дому, «багато з цих країн не платять тих внесків, які вони повинні робити».

ЄС – єдиний союзник Америки в подоланні криз – експерт

То яку політику має вести Євросоюз щодо США з новим президентом Трампом? Європейські експерти переконані: співдружність має діяти тільки «єдиним фронтом».

До того ж, ця єдність, на думку політолога й аналітика з Фонду Маршалла Олександри де Хооп Схеффер, має доповнюватися жорсткою мовою, бо, як каже вона, «помиляються ті, хто вважає, що популізм можна задобрити, він базується на відповіді з позицій сили».

На жаль, констатує експерт, наразі ЄС дуже поділений, а єдиного фронту тут немає. Водночас представниця аналітичного центру переконана: як тільки Трамп обживеться у Білому домі, він одразу усвідомить, що якраз європейці, а не Росія та Китай, є єдиними союзниками Сполучених Штатів для владнання численних криз у світі.