Звільнені добровольці започатковують рух за очищення поліції

Бійці, яких звільнили з полку поліції особливого призначення «Миротворець», започатковують рух за очищення поліції. Добровольці кажуть, що очищення правоохоронних органів провалилося, а їх самих звільнили з лав поліції за сфальсифікованими причинами. В керівництві полку запевняють, що не пройшли переатестації не більш ніж 2% особового складу, а самі засновники руху майже не воювали. Чимало добровольців, дійсно, залишають лави поліцейських підрозділів, але, на думку дослідників добровольчого руху, це природньо – хтось не хоче вчити закони, а хтось переходить до Збройних сил України, щоб залишатися на передовій.

Олександр Войтко був активістом на Майдані, з вересня 2014 року служив у добровольчому батальйону «Київ-2». Воював під Волновахою, потім шукав диверсантів в районі Горлівки і Станиці Луганської в складі підрозділу «Гарпун». Влітку 2015 року його підрозділ, як і батальйони «Миротворець», «Київщина» і частково «Торнадо» увійшов у новостворений полк спеціального призначення «Миротворець» у підпорядкуванні головного управління Нацполіції у Київській області. Там Войтко отримав звання лейтенанта.

Влітку 2016 року проти командира підрозділу Юрія Шершньова прокуратура відкрила кримінальне провадження за розкрадання 120 тисяч набоїв, каже Войтко. У ще одному відкритому кримінальному провадженні про розкрадання зброї фігурують великокаліберні кулемети «Утьос» та інші. Про нього дізналися лише наприкінці минулого року.

«Я бачив запит від прокуратури на підрозділ на власні очі. Прокурори просять надати різні відомості про Шершньова у межах кримінальної справи щодо зникнення боєприпасів. І там фігурує близько 55 і 65 тисяч набоїв калібру 5,45 і 7,62 відповідно», – доповнює слова лейтенанта Сергій Бондар, який донедавна був сержантом полку «Миротворець».

Добровольці вважають, що їх просто позбулися. Водночас, відповідно до документів, вони не пройшли переатестацію.

Добровольці різних підрозділів започатковують рух за очищення поліції. Просимо громадян надсилати нам інформацію про тих старих «ментів», які залишилися в системі і продовжують скоювати злочини

«Добровольці різних підрозділів започатковують рух за очищення поліції. Просимо громадян надсилати нам інформацію про тих старих «ментів», які залишилися в системі і продовжують скоювати злочини. Також ми готуємо зараз всеукраїнське віче представників добровольчих підрозділів, на якому ми випрацюємо детальну стратегію реформування МВС. Віче відбудеться в Києві навесні», – заявив Войтко.

Атестацію проводили невідомі люди – добровольці

Разом із ще одним екс-сержантом «Миротворця» Маркіяном Яциняком, Войтко розповідає, що атестація проходила із порушеннями. Замість трьох людей, підписи яких потім стояли під рішеннями комісії, із бійцями спілкувалися 10 людей, у тому числі командир їхнього підрозділу. Серед інших, на документі є підпис радника міністра внутрішніх справ Івана Стойка, але його в складі комісії бійці не бачили.

Людей на співбесіду залучали з самого ранку, протримали весь день і усю ніч до наступного ранку. У нас не було жодного представника громадськості на комісії

«Повсюдне хамське ставлення, спілкування члена комісії, як короля із підлеглими. Людей на співбесіду залучали з самого ранку, протримали весь день і усю ніч до наступного ранку. У нас не було жодного представника громадськості на комісії. Ті, яких потім згадали в офіційному документі, були відсутні на комісії. Не було ані Стойка, ані двох його колег. Засідання відбувалося невідомими працівниками управління Національної поліції в Київській області», – розповів Яциняк.

Войтко також наголосив, що комісія поставила йому лише два питання – про відсутність вночі форменого одягу і про недотримання виконавчої дисципліни. Третє питання про його участь в політичній діяльності додали пізніше, без його відома.

Добровольці вважають, що свідченням зірваної реформи МВС є трагедія в Княжичах. Серед тих, кого поліція затримала після перестрілки, як банду грабіжників, були співробітники полку «Миротворець».

«Я цих людей впродовж півтора року служби жодного разу не бачив. Під час арешту при них знаходилась зброя, котра за характерними ознаками відповідала тій зброї, яка тривалий час знаходилася в нашій збройній кімнаті», – розповів Войтко. Йдеться про майора МВС Юрія Бурляя, а також про бійця іншого полку МВС «Київ» Миколу Клочкова – до цього він також служив в «Миротворці».

Вони казали, що хворі, коли треба було їхати на бойові виїзди – командир полку «Миротворець»

У коментарі Радіо Свобода командир полку «Миротворець» Юрій Шершньов заперечив усі обвинувачення – ні про яке кримінальне провадження проти нього чи інших офіцерів полку він не чув, на допити його не викликали. А затримані після перестрілки в Княжичах люди пішли з полку 3-4 місяці тому.

«В полку проходила інвентаризація, вся зброя знаходиться в зброярні, вона закрита. Частина зброї в хлопців, які виконують бойові задачі в зоні АТО. В мене немає інформації, що стосовно мене була порушена кримінальна справа за розкрадання зброї. Через озвучену сьогодні заяву відповідні органи ще проведуть своє розслідування, зроблять запити», – заявив Шершньов.

Він визнав, що брав участь в переатестації, але був там присутній як командир підрозділу і не міг впливати на рішення членів комісії.

Я досі не знаю усіх рішень, але відсоток особового складу, який не пройшов переатестацію, дуже маленький – 1-2%

«Командир може давати рекомендації комісії, але я ніяк не міг вплинути на їхнє рішення. Я досі не знаю усіх рішень, але відсоток особового складу, який не пройшов переатестацію, дуже маленький – 1-2%», – заявив Шершньов.

Командир також заявив, що ніхто з тих, хто сьогодні обвинувачує командування в корупції, не брав активну участь в бойових діях в зоні АТО і називався хворим, коли треба було їхати на бойове завдання. Войтко і Бондар також притягалися до дисциплінарної відповідальності.

А ось колишні ветерани підрозділу «Київ-2», де критики Шершьнова служили раніше, Радіо Свобода розповіли інше. Зокрема Войтко разом із побратимами навпаки намагався якомога більше брати участь в бойових діях. Це й стало причиною їхнього переходу з «Київа-2» до «Гарпуна». Співбесідник Радіо Свобода говорить, що спецпідрозділ МВС «Гарпун», куди пішли Войтко, Бондар та інші, мав виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, тому добровольці туди й пішли.

Деякі добровольці звільнялися, тому що їх використовували не за призначенням – командир полку «Київ»

Наразі найближчим до лінії фронту підрозділом Національної поліції є полк особливого призначення «Київ» – він прикриває позиції Збройних сил України в районі Авдіївки. Як і полк «Миротворець», полк «Київ» в листопаді 2015 року об’єднав кілька добровольчих підрозділів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ – батальйони «Київ-1», «Київ-2», «Золоті ворота» і «Січ». Командир полку Віталій Сатаренко не став коментувати Радіо Свобода можливі кримінальні провадження чи дисциплінарні проблеми в полку «Миротворець», проте розповів про долю добровольців в своєму підрозділі і про переатестацію бійців.

Навіть, перебуваючи в зоні АТО, бійці готувалися до переатестації, були тренінги і навчання. Щодо особового складу, то найболючіша проблема для нас була – відсутність набору нових співробітників

«Я не можу сказати у відсотках, але переатестацію не пройшла незначна кількість. Навіть, перебуваючи в зоні АТО, бійці готувалися до переатестації, були тренінги і навчання. Щодо особового складу, то найболючіша проблема для нас була – відсутність набору нових співробітників – протягом півтора року до нас не приходили нові люди, тільки переводилися з інших підрозділів», – розповів Сатаренко.

За період після об’єднання полк «Київ», дійсно, втрачав людей – хтось звільнявся, хтось переводився в підрозділи Збройних сил України.

«Для цього були різні обставини. Перша з цих обставин – це те, що добровольчі підрозділи не знаю, за чиїми вказівками почали використовуватися не зовсім за призначенням, зокрема в зоні АТО. Люди хотіли захищати Україну на більш відповідальних ділянках і на передовій зокрема. До того з’явилася альтернатива у вигляді Збройних сил України – і зарплатня там стала більш-менш прийнятною, і задачі збройних сил для таких людей вони набагато цікавіші», – говорить Сатаренко. Він проте наголосив, що разючих втрат не було – про половину особового складу навіть не йде мова. Деякі з тих, хто залишився в полку «Київ», сьогодні навчають у профільних вищих навчальних закладах, незабаром зможуть подаватися на отримання офіцерського звання.

Журналіст і один з авторів книги «Добробати» Васіліса Трофимович служила спочатку в добровольчому батальйоні Національної гвардії «Донбас», потім – в полку спецпризначення МВС «Дніпро-1». Вона розповіла Радіо Свобода, що на початку бойових дій на Донбасі добровольці записувалися до підрозділів Міністерства внутрішніх справ, тому що так можна було швидше отримати зброю і офіційний статус, ніж в Міністерстві оборони.

Бути на передовій і виконувати поліцейські функції – це різні речі, багато хто з добровольців законів не знає

«Я вважаю, що сьогодні поліцейські підрозділи виконують саме ті функції, які мають виконувати. Не усі добровольці мають працювати в поліції чи МВС – для цього потрібно знати закони, мати відповідну підготовку. Бути на передовій і виконувати поліцейські функції – це різні речі, багато хто з добровольців законів не знає», – вважає Трофимович. Якщо добровольці хочуть залишатися на передовій, то для цього є Збройні сили, говорить колишній прес-офіцер «Дніпро-1».

Радіо Свобода направило відповідні інформаційні запити в Генеральну прокуратуру і Національну поліцію про можливі кримінальні провадження стосовно командира полку «Миротворець».