Як змусити депутатів не прогулювати?

Кілька разів достроково закривав засідання Верховної Ради цього тижня голова парламенту Андрій Парубій. Причина – відсутність мінімуму депутатів (226), необхідного для ухвалення законів. Це при тому, що цей тиждень був останнім у рамках п’ятої сесії, і наступне засідання буде аж 7 лютого.

У середу своє обурення прогульниками висловив голова парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв. Йому не вдалося провести засідання комітету, бо з 21-го члена на засідання прийшли лише 9. Дехто з депутатів поїхав на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа, дехто – на Всесвітній економічний форум у Давосі, дехто був у суді, дехто послався на наявність «не менш важливої роботи». Що вважається «прогулом» і якою може бути відповідальність депутата за це? Радіо Свобода відповідає на запитання разом із Павлом Мироновим, аналітиком ГО «Центр ЮА» та учасником руху «Чесно», а також заступником голови регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Арешонковим.

Як можна простежити присутність депутата на засіданні?

Депутат Верховної Ради має реєструватися у письмовій та електронній формі перед початком кожного пленарного засідання. Це регламентує стаття 26 закону «Про регламент Верховної Ради України».

На головній сторінці сайту Верховної Ради є розділ «Результати реєстрації», де наводяться результати електронної реєстрації. Павло Миронов звертає увагу на те, що наведені там цифри – це кількість зареєстрованих депутатів станом на початок засідання, але це зовсім не означає, що той чи інший зареєстрований таким чином депутат буде присутній під час розгляду всіх питань.

Крім того, дані як письмової, так і електронної реєстрації конкретного депутата можна простежити на його персональній сторінці на сайті Верховної Ради.

Що вважається «прогулом»?

Рух «Чесно», який щороку підсумовує відвідуваність депутатами засідання, орієнтується на дані письмової реєстрації. «Орієнтуємося на письмову, бо знаємо, що депутати можуть користуватися кількома картками (для електронної реєстрації – ред.). Крім того, саме від письмової реєстрації залежить депутатська зарплатня», – пояснює Павло Миронов.

Деякі депутати не приховують, що не реєструються письмово. Павло Миронов каже, що коли у «Чесно» рахують відвідуваність, то подекуди послуговуються й іншими даними – наприклад, депутат може виступити на засіданні, але при цьому не зареєструватися письмово. Тоді «прогул» йому не зарахують.

Згідно з законом про регламент Верховної Ради, підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях є виконання парламентарем у цей час доручень Верховної Ради, а також обставини, які допускають надання депутатові відпустки відповідно до українського трудового законодавства (детальніше – у статті 26).

Яка санкція існує за «прогул»?

Як пояснює заступник голови регламентного комітету Володимир Арешонков, наразі йдеться лише про вирахування з зарплати. «Якщо певну кількість часу депутат прогулює, то пропорційно до цього часу йому може бути не виплачена заробітна плата. Практично більше ніякої відповідальності депутат не несе», – каже він.

Як розповідає Павло Миронов, у радах місцевого рівня є такий інструмент, як можливість відкликання депутата, якщо він пропустив більш ніж половину засідань упродовж року. «Раніше це було простіше, зараз потрібне рішення партії, але на місцевому рівні, якщо партія дійсно дбає про чистоту своїх рядів і хоче, щоб депутати були дисципліновані, вона має важіль впливу на депутатів», – додає він.

За словами Володимира Арешонкова, у Верховній Раді обговорюють можливість посилення відповідальності за «прогули».

Як можуть посилити відповідальність?

Володимир Арешонков розповідає, що йдеться про зміни, напрацьовані регламентним комітетом, а також рекомендації Європейського парламенту щодо реформування Верховної Ради, підготовлені профільною комісією на чолі з колишнім євродепутатом Патом Коксом на початку 2016 року.

«Мова йде про кілька варіантів (посилення відповідальності – ред.), зокрема й жорсткіші фінансові. Наприклад, якщо депутат не буде відвідувати 25 відсотків засідань, то він узагалі ніякої оплати праці не отримуватиме. Але мені більше подобається варіант, згідно з яким якщо депутат прогуляє якусь частину сесійних засідань чи засідань в комітеті, то його можуть відкликати зі складу комітету, або – у випадку, якщо це не вплине на покращення ситуації, тоді фракція може поставити питання про його відкликання і складання ним депутатських повноважень», – розповів заступник голови регламентного комітету.

За його словами, наразі ці матеріали направлені на обговорення у депутатські фракції. Сам він, однак, побоюється, що посилення відповідальності за «прогули» може виявитися непопулярним серед депутатів, які й мають за такі зміни до регламенту, зрештою, голосувати.

Бесіду з Павлом Мироновим слухайте в аудіозаписі ефіру.