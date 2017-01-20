Про нові-старі методи нейтралізувати Кремль (світова преса)

У день інавгурації 45-го президента США західні видання зосередилися на тому, якими можуть бути за його каденції взаємини США з Україною та Росією і до чого готуватися у разі, якщо Трамп все ж піде назустріч Білокам’яній.

З огляду на можливе послаблення підтримки офіційного Києва адміністрацією Дональда Трампа, Британія буде на боці України, тому що свобода «не продається», цитує міністра оборони Сполученого Королівства Майкла Феллона газета The Telegraph.

Під час свого дводенного візиту в українську столицю Феллон заявив, що військово-морські сили його країни готові провести нові тренування для армії, яка бореться із сепаратистами на Донбасі. «Велика Британія надсилає чіткий сигнал, що ми віддано відстоюємо демократію в усьому світі й підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», – зазначив Феллон, коментуючи слова Трампа про його намір скасувати санкції проти Росії, введені після анексії Криму, та можливість визнання півострова російським.

Міністр оборони Сполученого Королівства також наголосив, що один з есмінців типу 45 прибуде в Одеський морський порт цього літа (це вперше за майже десять років британський військовий корабель побуває на території України). Він прибуде в рамках перегрупування сил НАТО й відвідає також Болгарію та Румунію.

Під час свого третього візиту в Україну голова Міністерства оборони Сполученого Королівства Майкл Феллон зустрівся з українськими військовослужбовцями, яких тренували інструктори британської армії

В Україні рано чи пізно може з’явитися своя версія Путіна, пише у матеріалі для тижневика Newsweek екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, підкреслюючи, що свого часу основною причиною зростання популярності російського президента всередині Росії став крах ліберальних реформ у 1990-х, в якому більшість росіян продовжують звинувачувати Америку. На думку автора, є загроза, що українські політики також можуть перекинути відповідальність за некомпетентність та корупцію усередині України на закордонних партнерів. Щось подібне, зазначає він, вже трапилося у Молдові.

Щоб досягти протилежного ефекту, переконаний Пономарьов, Білому дому варто сприяти розвитку України, продемонструвати, що вільне та відкрите суспільство має владу над державним капіталізмом, і якщо це вдасться в Україні, тоді зміни зможуть відбутися й у Росії. «Заходу слід здобувати перевагу через технології та інвестиції. Компанії США – агенти змін: їхній успіх у Східній Європі – найкращий інструмент тиску на Путіна та його побратимів», – резюмує політик.

Мистецтво домовленостей: як Дональду Трампу слід розібратися з Україною та Росією?