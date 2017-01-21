Радіо Свобода Daily: не Трампом єдиним

Дональд Трамп офіційно 45-й президент США. Після ранкового чаю з подружжям Обам новообраний президент виголосив урочисту присягу та інавгураційну промову, й пішов святкувати на параді та трьох інавгураційних балах. За церемонією інавгурації ми стежили та коментували все в прямому ефірі (але маємо і запис), а також вели «живий блог».

Дональд Трамп вступає на посаду в найбільш поважному віці. Радіо Свобода створило дві інфографіки. Перша – про найстарших та наймолодших президентів США, друга – про те, як змінювалось висвітлення президентських інавгурацій завдяки технічному прогресу.

Водночас не все пройшло так гладко: тисячі людей, серед яких і відомі голлівудські актори та співаки, пікетували під стінами Міжнародного готелю і вежею Трампа в Нью-Йорку, а у Вашингтоні анархісти потрощили вітрини «Банку Америки», кафе «Старбакс» і навіть лімузин. Поліції довелося розганяти їх сльозогінним газом.

Та годі про Трампа.

У корпорації Roshen заявили про зупинку Липецької кондитерської фабрики у Росії. Як пояснили в компанії, це рішення, ухвалили через економічні і політичні причини, зокрема, через арешт майна фабрики, що зробив продаж підприємства неможливим. Повна зупинка виробництва і консервація виробничих та інфраструктурних об’єктів запланована на квітень 2017 року.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров закликав президента і уряд скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення Криму в Кримськотатарську Автономну Республіку. Він нагадав, що 26 років тому відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, ліквідованої в 1945 році у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу.

Виповнилося півроку від моменту загибелі в Києві журналіста Павла Шеремета внаслідок вибуху автомобіля. У день його вбивства практично всі урядовці України заявили, що розслідування є справою гідності. Але слідство досі мовчить про результати – як оперативної, так і аналітичної роботи. Пояснюють, що це для того, щоб «забезпечити його ефективність».

І невеличкий анонс. Сьогодні близько 30 країн світу об’єднаються, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Мітинги і пікети проходитимуть під гаслом і хештегом в інтернеті StopPutinsWarInUkraine («Зупини війну Путіна в Україні»).

На завершення цікава новина для амбітної молоді. Стенфордський університет оголосив про спеціальну програму для українців зі стипендією у 70 тисяч доларів. Тож якщо знаєте того, хто на це заслуговує, швиденько перешліть йому цей лінк.

Ми ж нагадуємо, що немає межі досконалості і прощаємося до понеділка!

Ваше Радіо Свобода Daily