Президент США Дональд Трамп заявляє, що керуватиметься принципом «спершу Америка», перебуваючи на посаді. Він зазначив, що всі рішення будуть будуватися на інтересах американського народу. Трамп пообіцяв «повернути» владу народові, збільшити кількість робочих місць. Президент США завершив свою промову словами зі своєї передвиборчої кампанії: «Ми знову зробимо Америку великою». 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу 45-го президента США. До Вашингтона прибули близько 900 тисяч людей, частина з них протестує проти обрання Трампа.