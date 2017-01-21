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21 січня 2017, Київ 14:50
Політика

LiveЖивий блог: Марш жінок у Вашингтоні

Жінки у Вашингтоні та сотнях міст по всьому світу виходять на мітинг за права людини

Коротко про головне

У перший день президентства Дональда Трампа десятки тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона. У такий спосіб вони хочуть дати відповідь на ті прояви виборчої кампанії президента США, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки населення.

Сотні подібних заходів проводяться в інших містах світу. Марші вже почались в Австралії, Новій Зеландії, Італії, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії та Великій Британії.

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14:37

По всьому світу вже почались «марші солідарності».

Тисячі людей вийшли на вулиці в Австралії та Новій Зеландії.

Основна подія планується у Вашингтоні, округ Колумбія. В Україні цей захід не запланований.

14:27

Співачки Кеті Перрі та Шер, акторки Скарлетт Йохансон, Френсіс Макдорманд і Джуліанна Мур, стенд-ап комедіантка Емі Шумер - це неповний перелік американських знаменитостей, які заявили, до долучаться до «Маршу жінок» у Вашингтоні.

Зокрема, Скарлетт Йохансон хоче, «щоби її голос почули», тож «відстоюватиме те, у що вірить».

14:15

Організатори «Маршу жінок» у Сполучених Штатах заявляють, що хочуть, аби адміністрація Дональда Трампа почула їхні голоси у перший день своєї роботи.

«Жіночий марш у Вашингтоні надішле чіткий сигнал нашому новому уряду у їхній перший день роботи, а також світу загалом, що права жінок - це права людей. Ми тримаємось разом, усвідомлюючи, що захистити найбільш вразливих із нас - це захистити нас усіх», - йдеться в офіційній заяві та тематичному порталі.

Організатори також додали, що запрошують долучитись усіх, а не лише жінок. Вони очікують, що долучиться 200 тисяч осіб.

Медіа зафіксували, що правоохоронці застосовували перцеві балончики проти тих протестувальників, які, протестуючи, побили вікна бізнес-центру в день інавгурації Трампа. Організатори «Маршу жінок» закликали їх та інших агресивних мітингувальників висловлювати свою думку чи незгоду мирно.

Організатори маршу очікують, що паралельно у світі відбудеться 673 протести на знак солідарності. А це залучить. орієнтовно, два мільйони небайдужих людей.

14:01

Один із «маршів солідарності» відбувся напередодні, 20 січня, у бельгійській столиці Брюсселі.

Демонстранти вимагали поважати права людини та засуджували прояви сексизму Дональда Трампа.

У Брюсселі вийшли на акцію за права жінок та проти Трампа (відео)
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