По всьому світу вже почались «марші солідарності».
Тисячі людей вийшли на вулиці в Австралії та Новій Зеландії.
Основна подія планується у Вашингтоні, округ Колумбія. В Україні цей захід не запланований.
Співачки Кеті Перрі та Шер, акторки Скарлетт Йохансон, Френсіс Макдорманд і Джуліанна Мур, стенд-ап комедіантка Емі Шумер - це неповний перелік американських знаменитостей, які заявили, до долучаться до «Маршу жінок» у Вашингтоні.
Зокрема, Скарлетт Йохансон хоче, «щоби її голос почули», тож «відстоюватиме те, у що вірить».
Організатори «Маршу жінок» у Сполучених Штатах заявляють, що хочуть, аби адміністрація Дональда Трампа почула їхні голоси у перший день своєї роботи.
«Жіночий марш у Вашингтоні надішле чіткий сигнал нашому новому уряду у їхній перший день роботи, а також світу загалом, що права жінок - це права людей. Ми тримаємось разом, усвідомлюючи, що захистити найбільш вразливих із нас - це захистити нас усіх», - йдеться в офіційній заяві та тематичному порталі.
Організатори також додали, що запрошують долучитись усіх, а не лише жінок. Вони очікують, що долучиться 200 тисяч осіб.
Медіа зафіксували, що правоохоронці застосовували перцеві балончики проти тих протестувальників, які, протестуючи, побили вікна бізнес-центру в день інавгурації Трампа. Організатори «Маршу жінок» закликали їх та інших агресивних мітингувальників висловлювати свою думку чи незгоду мирно.
Організатори маршу очікують, що паралельно у світі відбудеться 673 протести на знак солідарності. А це залучить. орієнтовно, два мільйони небайдужих людей.