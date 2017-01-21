Організатори «Маршу жінок» у Сполучених Штатах заявляють, що хочуть, аби адміністрація Дональда Трампа почула їхні голоси у перший день своєї роботи.

«Жіночий марш у Вашингтоні надішле чіткий сигнал нашому новому уряду у їхній перший день роботи, а також світу загалом, що права жінок - це права людей. Ми тримаємось разом, усвідомлюючи, що захистити найбільш вразливих із нас - це захистити нас усіх», - йдеться в офіційній заяві та тематичному порталі.

Організатори також додали, що запрошують долучитись усіх, а не лише жінок. Вони очікують, що долучиться 200 тисяч осіб.

Медіа зафіксували, що правоохоронці застосовували перцеві балончики проти тих протестувальників, які, протестуючи, побили вікна бізнес-центру в день інавгурації Трампа. Організатори «Маршу жінок» закликали їх та інших агресивних мітингувальників висловлювати свою думку чи незгоду мирно.

Організатори маршу очікують, що паралельно у світі відбудеться 673 протести на знак солідарності. А це залучить. орієнтовно, два мільйони небайдужих людей.