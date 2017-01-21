У Австралії та Новій Зеландії стартував Всесвітній жіночий марш

Тисячі людей вийшли на вулиці в Австралії та Новій Зеландії 21 січня, відкриваючи Всесвітній жіночий марш (Women's march global). Зокрема, учасники та учасниці ходи пройшли центром Сіднею та Мельбурна.

«Ненависть, мова ворожнечі, фанатизм, дискримінація, упереджена політика – це не американські проблеми, це глобальні проблеми», – заявила одна із ініціаторок австралійської ходи Мінді Фрейбенд.

Сотні людей також протестували у найбільших новозеландських містах – Велінгтоні та Окленді.

Жіночі марші в Австралії та Новій Зеландії – перші із понад 670 анонсованих по всьому світу. В Україні цей захід не запланований.

Основна подія планується у Вашингтоні, округ Колумбія.

Датою проведення обрали 21 січня, наступний день після інавгурації президента США Дональда Трампа, відомого, серед іншого, своїми дискримінаційними висловлюваннями щодо жінок. Однак, як ідеться на сайті заходу, Всесвітній жіночий марш – це «проактивний міжнародний рух, а не лише протест проти результатів американських виборів, що сколихнув людей на захист жіночих прав у відповідь на поширення риторики праворадикального популізму по всьому світу».