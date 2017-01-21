Справа «хлопців з Донбасу» і брехня Путіна

(Рубрика «Точка зору»)

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю британській корпорації ВВС заявив, що виконання Мінських угод – це справа Києва і «хлопців з Донбасу». За словами чиновника, Росія не є стороною конфлікту і не повинна імплементувати Мінські угоди.

Таку позицію Кремль зайняв не сьогодні. Всі зусилля російської дипломатії протягом минулого року були пов’язані зі спробами скасувати або хоча б послабити санкції проти путінського режиму. Скасування цих санкцій є важливим для країни, в якій закінчуються резерви, а державним компаніям незабаром необхідно буде розраховуватися по величезних боргах.

Головним у російських доказах про необхідність скасувати санкції було пояснення, що Росія у війні на Донбасі участі не приймає, впливу на місцевих бойовиків не має і є саме таким посередником у врегулюванні «внутрішньоукраїнського конфлікту», як і Франція та Німеччина. Відповідей на питання, звідки тоді на Донбасі російська зброя і російські військові, які керують діями бандитів і «добровольців» із сусідньої країни, як правило, не було.

Коли у Москві побачили, що ця система доказів нікого не переконує, перейшли до нових спроб. Тепер питання щодо російської участі в конфлікті вже не було головним. Головним стало звинувачення України в тому, що саме вона не виконує Мінські угоди. Але її ніхто за це не карає. Тому – для того, щоб сторони конфлікту були в рівних умовах – потрібно скасувати санкції проти Росії. А Мінські угоди, звичайно ж, продовжити. Без санкцій Кремль вони його більш ніж влаштовують.

Цей фокус у Москви теж не пройшов. І ось у новому році прес-секретар російського президента повертається до старої риторики – ми тут взагалі ні до чого.

Але це – стара риторика для нової американської адміністрації. І зовсім не випадково замість згадки про угруповання «ДНР» і «ЛНР» з’являється термін «хлопці з Донбасу», нібито запозичений зі старих добрих вестернів. Це щоб американцям зрозуміліше було. Це те, що Володимир Путін скаже Дональду Трампу під час першої зустрічі: «Це не я, пане президенте! Це – хлопці з Донбасу».

Втім, немає ніякого значення, що він там скаже. Володимир Путін – нахабний брехун. І це – така ж істина, як і присутність російської зброї і військових «кураторів» і «добровольців» на окупованій території України.

Для того, щоб погодитися зі словами Путіна, потрібно захотіти повірити в його брехню. Так, як це роблять путінські придворні і піддані.

Але це задоволення може дозволити собі аж ніяк не кожний західний політик.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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