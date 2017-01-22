На мосту Патона у Києві відбулася акція «В День Злуки – тримаємось за руки», присвячена Дню Соборності України. Декількасот учасників акції утворили живий ланцюг з 30-метрового державного прапора і об'єднали два берега Дніпра.



Цього дня, 22 січня 1919 року, був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.