На мосту Патона у Києві відбулася акція «В День Злуки – тримаємось за руки», присвячена Дню Соборності України. Декількасот учасників акції утворили живий ланцюг з 30-метрового державного прапора і об'єднали два берега Дніпра.
Цього дня, 22 січня 1919 року, був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.
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«Бойове» розфарбовування
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На початку кожної колони йшли барабанщики, які додавали ритму
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На акцію приходять родинами
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«Живий ланцюг Соборності» – символічна акція, яку щороку проводять великі гурти людей, узявшись за руки, на згадку про річницю оголошення 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві Акту злуки УНР і ЗУНР. В Україні найбільша така подія відбулася 21 січня 1990 року, коли близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ.
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У тексті Акту Соборності мовиться: «Однині на всіх землях України, розділених віками – Галичині, Буковині, Закарпатській Русі і Наддніпрянській Україні – буде одна, велика Україна. Мрії, для яких найкращі сини України жили і вмирали, стали дійсністю. Однині повіки буде одна, самостійна Українська Народна Республіка».
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За традицією, з лівого берега йде колона «УНР», з правого – «ЗУНР»
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Вадим Васильчук (в центрі) – один з постійних організаторів акцій до дня Соборності
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Посередині мосту над Дніпром обидві колони зустрілись, і відбувся справжній «Акт злуки»