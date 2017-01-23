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Советские времена вперемешку с «лихими 90-ми» – таким увидел центр современного Донецка блогер Станисла Васин. И – сфотографировал для читателей Донбасс.Реалии новогодние улицы подконтрольного пророссийским боевикам города: он утверждает, что ночной и «дневной» Донецк сильно контрастируют. Почему? Смотрите в его репортаже «Жизнь оккупированного Донецка. 22 фотографии».

В Луганской области тем временем впервые за время военного конфликта была оплачена поставка воды на неподконтрольную территорию. Но вот загвоздка: кто это сделал, неизвестно! Как так случилось – читайте в сюжете.

А главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий побывали в теплых краях – в оккупированном Крыму. Там праздновали годовщину Переяславской рады, много рассуждали об истории и «русском мире» . Ожидают, что «следующая» Переяславская рада будет проходить в Донецке и Луганске.Больше о крымском вояже донецких сепаратистов – тут.

В неподконтрольных украинским властям районах Луганской и Донецкой областей священники из Санкт-Петербурга провели крестный ход по позициям боевиков. Первым местом для него стали передовые позиции боевиков возле Станицы Луганской. И по словам местной жительницы, в ту же ночь боевики воспользовались полученным благословением. «А потом, освященным этим оружием с двух часов ночи в течение 45 минут обстреливали», – рассказала она. Больше об этом читайте здесь.

В эфире канала СТБ побывали люди, похожие на российских военных на Донбассе: одними из героев выпуска «Битвы экстрасенсов» были люди в военной форме без опознавательных знаков, называвшие себя военными и утверждавшие, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Телеканал транслировал российскую версию программы, производимую ТНТ. Генеральный директор канала Владимир Бородянский принес свои извинения за трансляцию программы. Если вас интересуют подробности истории – заходите.

А в Мариуполе на Крещение обмелело море. Вода в море ушла, лед местами опустился на дно.Воду в прорубь… подкачивали спасатели! Как купались – читайте в этом материале.

Преподавателей украинского группировка «ДНР» отправляет на курсы русского. В местных школах практически прекращено преподавание украинского, рассказывают преподаватели донецких учебных заведений. Учителей украинского языка и литературы, которые остались на территории, подконтрольной группировке «ДНР», так называемые власти обязали в 2017 году пройти профподготовку по преподаванию русского языка и литературы. Об этом больше – в материале.

В Киеве презентовали второе издание книги Светланы Еременко «Террикон под самолетом». Журналист, которая много лет прожила много лет в Донецке, собрала18 историй о жизни довоенного города. О своей книге автор рассказала Радио Донбасс.Реалии.

А в студии Донбасс.Реалии руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан рассказал, что его связывает с Надеждой Савченко, а председатель фонда «Майдана иностранных дель» Богдан Яременко и журналист Зенон Завада обсудили ее новый «план» – «Крым на Донбасс». Напомним,на прошлой неделе народный депутат Надежда Савченко в эфире канала 112-Украина заявила, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только отказавшись временно от претензий на Крым. А у эксперта по безопасности Юрия Костюченко и российского военного аналитика Павла Фельгенгауера выясняли, насколько реальна ядерная угроза со стороны России сегодня. Ведь новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью лондонской Times заявил, что Соединенные Штаты могут отменить некоторые санкции против России, если с президентом Путиным удастся договориться о значительном сокращении ядерных вооружений.

Кроме того, у нас можно почитать о том, как боевики ищут идеологию для того, что они называют «республиками»,и что будет, если официально признать ОРДЛО оккупированными территориями? Ведь именно это с трибуны парламента предложила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. А также – как прямо на КПВВ Майорск теперь можно получить бесплатную правовую помощь.

Удачной недели с Радио Донбасс.Реалии!

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)