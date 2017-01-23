В Україні активізується ліва опозиція (огляд преси)

Затяжна економічна криза призвела до повної дискредитації всіх українських політиків і партій, констатує тижневик «Новое время». Посилаючись на результати соцопитувань, видання інформує, що майже 80% населення не довіряє партіям. При цьому 62% опитаних українців вважають: країні потрібні нові політичні лідери. Тому в суспільстві з новою силою наростають популістські настрої. Однак, на відміну від загальноєвропейської тенденції, де збільшується підтримка правих, в Україні набирають популярності фактичні ліваки в особі «Батьківщини», радикалів Ляшка і «Опоблоку». При цьому Тимошенко і команда Бойка, відчуваючи потреби моменту, намагаються розіграти карту дострокових парламентських виборів. Однак отримати політичні дивіденди цим партіям все одно не вдасться, переконує тижневик.

У цьому ж числі тижневик «Новое время» інформує, що торік відразу чверть українських суддів, в тому числі найскандальніші, злякавшись майбутніх перевірок, пішли у відставку. Але гірше від цього їм не стало – навпаки, так вони уникли відповідальності за зловживання і зберегли високі пенсії. Серед них – судді з підмоченою репутацією, хабарники і справжні мільйонери. «Новое время» відібрало дюжину найодіозніших і розповідає про них у статті – «Втеча з суду».

Олігархічна економіка небезпечна не тому, що провокує несправедливий розподіл з погляду «маленького українця», а тому, що отруює атмосферу в бізнесі і суспільстві, стверджує «Український тиждень». Це неможливість чесної конкуренції, пригодованість наглядових і каральних органів, зрештою, це цінності пізнього феодалізму. Тому деолігархізація – це усвідомлення необхідності асенізації в економіці та соціумі. Олігархічний капітал шкідливий для країни, незалежно від його походження – чи то від комсомольського кооперативу 1980-х, чи то від банди рекетирів 1990-х. Монополія ніколи не орієнтована на розвиток, тільки на зміну правил гри на свою користь. Така її природа, і ніякий сніданок у Давосі її не естетизує, наголошує тижневик.

«Український тиждень» констатує, що в Україні безліч невирішених проблем, серед яких відсутність національних мобільних операторів, уразливість програмного забезпечення, застаріла законодавча база та недостатній рівень освіченості кадрів. Про те, як Україна відповідає на виклики, що постали у віртуальному просторі, йдеться в публікації «Ще один фронт».

Після перемоги Дональда Трампа експерти й політики встигли окреслити країні низку апокаліптичних сценаріїв майбутнього. Однак, як переконує «Дзеркало тижня», ці сценарії є наслідком досить сильного розчарування самим фактом перемоги Трампа та нерозумінням того, якими будуть реальні пріоритети нової адміністрації. Про ці пріоритети, а також про перспективи співпраці Трампа з Києвом і Москвою, йдеться в статті «Ось будинок, який будує Трамп…». Автор припускає, що на противагу панічним настроям щодо «миру і дружби» між Трампом і Путіним усе може розвиватися в діаметрально протилежному напрямку.

Тижневик «Фокус» зазначає, що Трамп увірвався у владу на хвилі невдоволення системою, але підвищені очікування від нього як неполітика в політиці змінилися гучними скандалами і протестами. Видання знайомить читачів із новою адміністрацією США, а також прогнозує, чого чекати Україні та світу після інавгурації Трампа. Стаття називається «Трампліери. 12 друзів Трампа».