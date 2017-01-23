Радіо Свобода Daily: світ об'єднався у протесті проти агресії Путіна в Україні

Доброго ранку! Ці вихідні видались надзвичайно насиченими і багатими на видовищні події, тож про них ми б хотіли розповісти Вам у фотографіях.

У десятках країн світу протестували проти агресії Путіна в Україні. Всесвітній протест цього року пройшов під гаслом «Зупиніть війну Путіна в Україні» «Stop Putin's War in Ukraine 3.0».

Україна відзначила День Соборності. І хоч події майже сторічної давнини та сучасність мають багато відмінностей, все ж, саме окупація Криму та війна на Донбасі надали цій даті особливого символізму. (Надихаючі фото та відео тут і ще тут).

У Києві у Володимирському соборі вшанували пам’ять загиблих воїнів-«кіборгів». На панахиді були їхні побратими, захисники Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 дні.

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​А у США та багатьох містах по всьому світу вийшли на «Марш жінок». (Загалом у 673 локаціях!) Метою акції організатори назвали відповідь на заяви нового президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки суспільства.

Та зовсім без текстів ми не можемо, тож на завершення про те, як білоруси рятують свою мову, навіщо Україна та Росія звертаються у міжнародні суди та чи мають посадовці відповідати за свої дискримінаційні висловлювання.

Ну і новина про замах на народного депутата Антона Геращенка.

Демонструйте свою позицію світові і будьте єдині!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам плідного робочого тижня