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23 січня 2017, Київ 07:24
Політика

Радіо Свобода Daily: світ об'єднався у протесті проти агресії Путіна в Україні

Акція протесту проти агресії Росії. Київ, 21 січня 2017 року

Акція протесту проти агресії Росії. Київ, 21 січня 2017 року

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Доброго ранку! Ці вихідні видались надзвичайно насиченими і багатими на видовищні події, тож про них ми б хотіли розповісти Вам у фотографіях.

У десятках країн світу протестували проти агресії Путіна в Україні. Всесвітній протест цього року пройшов під гаслом «Зупиніть війну Путіна в Україні» «Stop Putin's War in Ukraine 3.0».

Опудало на акція протесту проти агресії Росії. Київ, 21 січня 2017 року

Опудало на акція протесту проти агресії Росії. Київ, 21 січня 2017 року

Україна відзначила День Соборності. І хоч події майже сторічної давнини та сучасність мають багато відмінностей, все ж, саме окупація Криму та війна на Донбасі надали цій даті особливого символізму. (Надихаючі фото та відео тут і ще тут).

День Соборності, Київ, 22 січня 2017 року

День Соборності, Київ, 22 січня 2017 року

У Києві у Володимирському соборі вшанували пам’ять загиблих воїнів-«кіборгів». На панахиді були їхні побратими, захисники Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 дні.

Головний сержант 1-ї роти 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр Анатолій Свирид у Володимирському соборі під час поминальної служби

Головний сержант 1-ї роти 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр Анатолій Свирид у Володимирському соборі під час поминальної служби

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​А у США та багатьох містах по всьому світу вийшли на «Марш жінок». (Загалом у 673 локаціях!) Метою акції організатори назвали відповідь на заяви нового президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки суспільства.

Учасниці «Маршу жінок» у Женеві, Швейцарія

Учасниці «Маршу жінок» у Женеві, Швейцарія

Та зовсім без текстів ми не можемо, тож на завершення про те, як білоруси рятують свою мову, навіщо Україна та Росія звертаються у міжнародні суди та чи мають посадовці відповідати за свої дискримінаційні висловлювання.

Ну і новина про замах на народного депутата Антона Геращенка.

Демонструйте свою позицію світові і будьте єдині!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам плідного робочого тижня

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