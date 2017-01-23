«Укрзалізниця» з Мінінфраструктури «переїхала» в Кабмін

Міністр інфраструктури Володимир Омелян критично оцінив перепідпорядкування «Укрзалізниці» під безпосереднє управління Кабміну. Натомість очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун привітав таке рішення. При цьому обидва високопосадовці запевняють, що керуються насамперед необхідністю якомога ефективніше провести реформу на залізниці. Коментуючи ситуацію, оглядачі зазначають, що має місце конфлікт політичних та бізнес-інтересів.

Рішення про перепідпорядкування «Укрзалізниці» ухвалили на позачерговому закритому засіданні уряду минулого тижня. Згідно зі змінами, внесеними в статут держпідприємства, відтепер вищим органом управління «Укрзалізниці» стане безпосередньо Кабмін, а Мінінфраструктури лише формуватиме державну політику в галузі, не відволікаючись на вирішення управлінських питань.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що перепідпорядкування «Укрзалізниці» блокує реформування й розвиток цілої галузі, а також ставить під сумнів стабільність її роботи в цілому. За словами урядовця, з керівником «Укрзалізниці» у нього були постійні суперечки, а відтак він неодноразово звертав увагу керівництва держави на проблеми держпідприємства і пропонував провести зустріч усіх причетних сторін, а у відповідь отримав «передачу «Укрзалізниці».

Натомість очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун, навпаки, привітав перепідпорядкування Кабмінові, зазначивши, що це рішення спрямоване на підвищення ефективності компанії. За його словами, реформи саботувалися на найвищому міністерському рівні.

Пасажири нічого не помітять?

Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що йдеться про контроль за діяльністю одного з найбільших державних підприємств.

Це зумовлено протистоянням між політичними силами, які входять до складу коаліції

«Це зумовлено протистоянням між політичними силами, які входять до складу коаліції. Для «Укрзалізниці» це не матиме наслідків, а для громадян питання, хто з боку держави призначає спостережну раду та правління – чи Міністерство інфраструктури, чи Кабмін – не має жодного значення», – каже екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

На його думку, перепідпорядкування жодним чином не відіб’ється на функціонуванні залізничного транспорту. Натомість екс-міністр транспорту Йосип Вінський вважає, що рішення щодо перепідпорядкування «Укрзалізниці» може мати деструктивні наслідки.

Чому забрали лише одну залізницю? От і забрали би усі шістсот (підприємств)

«У Міністерстві інфраструктури більше 600 підприємств. І чому забрали лише одну залізницю? От і забрали би усі шістсот – і керували би з Кабміну», – зазначає він.

За словами Йосипа Вінського, раніше також виникали проблеми між профільним міністерством і «Укрзалізницею». Але тепер у конфлікті між міністром інфраструктури та очільником «Укрзалізниці» прем’єр-міністр, замість підтримати міністра і відновити систему управління, став на бік головного залізничника.

«Я вважаю, що це неправильно», – зазначив екс-міністр транспорту.

Фінансовий аспект питання

Економічний оглядач Юрій Сколоздра звертає увагу на те, що за конфліктом між міністром інфраструктури та керівником «Укрзалізниці» проглядаються великі бізнес-інтереси.

Скидається на те, що між, фактично, монополістами технічного постачання «Укрзалізниці» братами Дубневичами і Кабміном нарешті припинився конфлікт

«Скидається на те, що вперше за багато років між, фактично, монополістами технічного постачання «Укрзалізниці» братами Дубневичами і Кабміном нарешті припинився конфлікт. Вони як би домовилися про поділ фінансових потоків так, щоби обійти Мінінфраструктури. Відомо, що корпорація братів Дубневичів «КРТ» довго й плідно співпрацювала із «Укрзалізницею». І певне невдоволення, яке висловлював Омелян, виглядає так, ніби його і справді усунули від фінансових потоків», – припускає експерт.

Народний депутат Ярослав Дубневич (фракція «Блоку Петра Порошенка») очолює парламентський комітет з питань транспорту.

За даними «Укрзалізниці», за минулий рік ця державна компанія сплатила близько 15 мільярдів гривень податків та отримала 303 мільйони гривень прибутку. За словами Олександра Кави, на даний момент 83% вантажів по території України перевозиться залізничним транспортом.