Трамп завітав до ЦРУ і пообіцяв підтримку

У свій перший робочий день на посаді президента США Дональд Трамп завітав до ЦРУ, щоб заявити – він їх підтримуватиме.

«Я – за вас. Я знаю, іноді ви не отримуєте підтримки, якої б ви хотіли. Проте тепер ви отримаєте багато підтримки. Можливо, ви навіть скажете: «Будь ласка, нам не потрібно стільки підтримки», – зказав президент, що викликало сміх у залі.

Протягом президентської кампанії Дональд Трамп говорив на адресу ЦРУ кардинально протилежні речі. Лише кілька днів тому, після публікації статті, де йдеться, що Росія має на нього компромат, у дописі у Twitter він вилаявся на співробітників агентства.

А під час інавгураційної прес-конференції закинув ЦРУ таке:

«Це саме те, що б нацистська Німеччина зробила б. Я думаю, що це ганьба. Інформація, яка неправдива, підроблена не має розповсюджуватися для громадськості».

Під час же візиту до ЦРУ в суботу Трамп виправдовувався – мовляв, в усьому винні медіа, які створили ілюзію, ніби він ворогує із розвідувальним агентством.

Уся ця риторика не залишила осторонь і колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана. Його прес-секретар у Twitter написав, що Бреннан глибоко засмучений і обурений Трамповим самозвеличенням. Йому за це має бути совісно.

«Співробітники ЦРУ дуже розумні люди. Вони професіонали, вони добре освічені. Одна підбадьорлива промова не заспокоїть їхні великі тривоги, які вони мають по відношенню до нинішнього президента», – каже Колишній аналітик ЦРУ Акі Періц.

Після слів підтримки, Трамп високо оцінив професіоналізм нового кандидата на посаду керівника ЦРУ, конгресмена Майка Помпео, та зазначив, що вони разом мають побороти «Ісламську державу». І згодом знову переключився на пресу, не погоджуючись із тим фактом, що на його інавгурацію прийшло менше людей, аніж під час попередніх церемоній.

«У нас було 250 тисяч людей тільки навколо Конгресу. Там, ближче до монумента Вашингтону, теж були люди, ми їх зафіксували у всій красі», – констатував Трамп.

Аргумент адміністрації президента – фотографія, зроблена з подіуму. Проте інша фотографія, зроблена з монумента Джорджу Вашингтону, показує зовсім іншу картину. Пізніше, новий прес-секретар Білого дому під час свого першого діалогу зі ЗМІ, різко дорікнув медіа за недооцінку кількості присутніх на інавгурації.

«Ці спроби зменшити ентузіазм щодо інавгурації ганебні і неправильні», – заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Перегорнути сторінку і почати взаємовідносини із пресою із чистої, ані президенту, ані його адміністрації поки що так і не вдалося. Проте перед Дональдом Трампом нині стоїть серйозніше завдання – налагодити контакт із центральним управлінням розвідки.