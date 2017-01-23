Прокуратура розслідує зволікання у процедурі декомунізації Запоріжжя

Запоріжжя – Невиконані норми закону про декомунізацію стали приводом для порушення кримінального провадження проти представників місцевої влади Запоріжжя. Щоправда, коли стало відомо про розслідування прокуратури, посадовці мерії оперативно оприлюднили проект рішення щодо перейменування останніх недекомунізованих об’єктів у місті. Вони обіцяють, що вже 25-го січня цього року міськрада затвердить документ.

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Озеро імені Леніна та навіть острів Леніна – такі назви з’явилися на мапі Запоріжжя у 30-х роках минулого сторіччя. Обидва об’єкти рукотворні і постали внаслідок будівництва ДніпроГЕСу, який теж отримав ім’я Леніна, пояснює доцент історичного факультету Запорізького національного університету Юрій Князьков, який брав участь у декомунізаційній комісії запорізької мерії у 2015 році.

Вони виникли внаслідок заповнення водою водосховища після закінчення будівництва ДніпроГЕСу

«Вони виникли внаслідок заповнення водою водосховища після закінчення будівництва ДніпроГЕСу. Острів – це, власне, залишок колишньої місцевості, а озеро – це водосховище, що виникло внаслідок будівництва греблі. Острів Леніна не має зараз жодного економічного значення. Просто він позначається за традицією на картах і планах міста, і в інтернет-варіанті. Колись він був переданий у 1974 році з річкового порту, щоб там розташувався яхт-клуб і водна станція. Зараз це все покинуте. Що стосується озера, то воно має офіційну назву – Дніпровське водосховище. Вище нього – Дніпродзержинське водосховище, так само нижче – Каховське водосховище», – розповідає історик.

Документи Запорізької міської ради про надання назв озеру та острову в 1930-х роках до сьогодні не збереглися. Їх знищили у роки Другої світової війни, зазначає Юрій Князьков.

Хто має перейменовувати?

Якщо ДніпроГЕС декомунізували навесні минулого року рішенням Мінкульту, то острів та озеро так і залишились до сьогодні з ім’ям Леніна. Те, що міська рада не перейменувала ці об’єкти під час декомунізаційної сесії на початку 2016 року, виявила відповідна робоча група при облдержадміністрації. З нею співпрацював запорізький нардеп Ігор Артюшенко. Він каже, що питання про надання нових імен острову та озеру опинилися поза сферою компетенції обласної влади.

«Під кінець весни на початку літа, щоб підкріпитись не лише своєю власною позицією, а й мати документи, які підкреслюють, що це виключно повноваження місцевої ради, я звернувся до Кабміну, до Інституту національної пам’яті, до профільних міністерств для того, щоб дали свої роз’яснення. Ці роз’яснення десь в липні 2016-го року я отримав. На підставі цього я звернувся до мера: «Будь ласка, закон не виконано, термін пройшов – тільки ви це можете виправити. Будь ласка, перейменуйте». На що отримав відповідь: «Добре, перейменуємо». Пройшов серпень, вересень – проекту рішень немає, тому на початку жовтня повторно звернувся у можна сказати більш грубій формі: замість «прошу» писав «вимагаю», – зазначає Ігор Артюшенко.

Та не дочекавшись перейменування, нардеп у грудні минулого року звернувся до прокуратури, і там розпочали розслідування за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України. У разі підтвердження провини представників міської влади, їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Через три дні після того, як була відкрита кримінальна справа, з’явився проект рішення на сайті міської ради

«Що мене вразило – 26 грудня, тобто через три дні після того, як була відкрита кримінальна справа, з’явився проект рішення на сайті міської ради», – ділиться нардеп.

На сьогодні на сайті міської ради вже є проекти з перейменування острова та озера Леніна. Своє зволікання у цьому питанні тут пояснюють, посилаючись на норми декомунізаційних законів. Якщо міська рада протягом 6 місяців не вирішує ці питання, то перейменування географічних назв виноситься вже на рівень Кабінету міністрів, роз’яснює очільник управління внутрішньої політики Запорізької міськради Володимир Головешко. Депутати попереднього скликання міськради у 2015 році не змогли провести «декомунізаційну» сесію. Пропустивши необхідні терміни для перейменування острова та озера, у мерії звернулися до облдержадмінстрації за роз’ясненнями.

Термін вичерпався і вже потім вони нам написали, що це повноваження міської ради

«Обласна державна адміністрація узагальнила всі не перейменовані об’єкти і направила в Кабмін. У листуванні з’ясовували, а чиї ці повноваження, дайте роз’яснення. Термін вичерпався і вже потім вони нам зовсім недавно написали, що це повноваження міської ради, тому перейменовуйте не на підставі декомунізаційного закону, а на підставі закону про місцеве самоврядування в Україні та на підставі закону про географічні назви», – каже посадовець.

Що замість імені Леніна?

Наразі острів Леніна пропонують назвати ім’ям гетьмана Сагайдачного. Втім, декомунізаційна комісія мерії розглядала ще один варіант назви для цього топонімічного об’єкта – Кічкас, ділиться Юрій Князьков.

Експертна група свого часу запропонувала назву острова Кічкас, бо він – залишок місцевості, яка називалась Кічкас і була затоплена

«Ім’я Сагайдачного, хоч і відповідає часу, але не відображає історію географії: Сагайдачний не має жодного відношення до цього острова. Експертна група свого часу запропонувала назву острова Кічкас, бо він – залишок місцевості на правому березі, яка називалась Кічкас і була затоплена. Якщо місцевість називалась Кічкас, то логічно, що і острів має отримати таку назву. В цілому, назва Кічкас – тюркська, татарська, давня. Згадується у 1550-му році. Так називалась переправа, а від неї і місцевість на правому і лівому березі. На лівому березі ця місцевість зараз відома як Павло-Кічкас», – ділиться історик.

Озеро ж пропонують назвати Славутичем. Пропозиції щодо його перейменування були внесені декомунізаційною комісією, що діяла за попереднього складу міських органів Запоріжжя. Та наразі у мерії не знаходять відомостей про цей географічний об’єкт, каже Володимир Головешко. Тому звернулися за роз’ясненнями до Державного науково-виробничого підприємства «Картографія», що займається експертизою географічних назв.

«І вони нам офіційно надіслали підтвердження – документ на ім’я міської ради – повідомили, що відповідно до проаналізованих всіх документів, реєстрів карт тощо такого географічного об’єкта, як озеро імені Леніна, немає. Це значить, що ми перед сесією міської ради це питання просто технічно знімемо», – розповідає начальник управління внутрішньої політики Запорізької міськради.

Питання перейменування озера та острова депутати міськради розглядатимуть на найближчій сесії – 25 січня.