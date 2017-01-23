«Нова Юкрейн»: волонтери з Каліфорнії намагаються змінити Україну на краще

Коли на вечірнє місто Пало-Альто, що у Каліфорнії, насувається темрява і офісах технологічних компаній гасне світло, в будинку на центральній вулиці світло, навпаки, тільки вмикається. Це щотижневий збір громадської неприбуткової організації «Нова Юкрейн», яку заснували емігранти з України. Тут обговорюють суперамбітний проект – безкоштовні уроки англійської для ста тисяч дітей в селах України. Програма у партнерстві з «Go global» та за підтримки народного депутата України.

Ми наразі працюємо над тим, як саме «Нова Юкрейн» буде допомагати

«Ми наразі працюємо над тим, як саме «Нова Юкрейн» буде допомагати, скільки грошей ми можемо зібрати та скільки англомовних волонтерів з Америки можемо привезти. Волонтери за свій рахунок приїжджають до України і там вже їх розподіляють координатори. Вони там живуть в сім’ях і викладають англійську», – розповідає співзасновник «Нова Юкрейн» Нік Білогорський.

Проект амбітний, проте Нік певен, їм під силу. За три роки існування «Нова Юкрейн» перетворилася в потужного гравця на ринку благодійної допомоги Україні. За цей час вони реалізували цілу серію успішних проектів. Так, нещодавно власними силами зібрали сто повноцінних робочих комп’ютерів для адаптаційно-культурного центру «АК Центр» в Харкові, який створений для переселенців з Донбасу та безкоштовних курсів комп’ютерного програмування для усіх охочих.

Ми хотіли б щось зробити, що допоможе Україні якось перейти на інший рівень, більш якісний

«Як це все почалося? Стихійно почалося, люди хотіли чимось допомогти і почали давати свої пожертви. Але переважно це був одяг, перший контейнер, який ми надіслали – з одягом. Перебуваючи в Кремнієвій долині, ми сіли і подумали: одяг – це, звичайно, дуже важливо, але, мабуть, треба дивитися в майбутнє. І ми хотіли б щось зробити, що допоможе Україні якось перейти на інший рівень, більш якісний. Тому що одяг – це ніби на сьогоднішній день, а ми прагнемо щось зробити для завтрашнього. І тоді ми вирішили, що, мабуть, треба комп’ютери», – зазначає Мілена Наймарк, співзасновниця та фінансовий директор «Нова Юкрейн».

Окрім цього, група цих ентузіастів, серед яких успішні професіонали у сфері технологій, регулярно влаштовують різного роду вечірки чи акції для тієї ж української громади в Сан-Франциско. У такий спосіб і час проводять добре, і збирають кошти для благодійних проектів від «Нова Юкрейн».

«Є табір-перевал для дітей, які мають вади із слухом. Це літній табір. Ми зібрали їм гроші і надали їм фінансову допомогу. У цьому таборі дітей навчають різним навичкам, займаються із ними спортом, водять в походи. Це достатньо таки вагомий проект. Табір знаходиться на Десні в Київській області», – говорить Ігор Марков, член «Нова Юкрейн».

А ще активісти організації виходили на протести, зверталися до конгресменів та збирали гроші на реабілітацію у США поранених українських військових. Загальна вартість гуманітарної допомоги, які зібрали тут, оцінюють у сто тисяч доларів.

Україна тут не закінчується, вона тут продовжується. І кілька людей тут навіть стали більшими патріотами, ніж вони були там

«Можливо, для когось це звучить смішно, що ми тут з-за океану щось намагаємося зробити, але тим не менш, мозок і душа не знають відстані. Все одно ми залишаємося українцями, незважаючи на те, де ми знаходимося. Все одно у нас український менталітет, все одно ми спілкуємося українською мовою. Ми любимо Україну, ми дійсно хочемо допомагати. Україна тут не закінчується, вона тут продовжується. І кілька людей тут навіть стали більшими патріотами, ніж вони були там», – каже Ірина Елліс, громадська активістка.

«Саме цей майдан став приводом для того, що ми стали всі збиратися в такому форматі, і ті люди, які навіть не говорили українською і не вважали себе українцями, виявили у собі цю українську ідентичність і почали допомагати Україні, їх виявилося набагато більше, ніж ми очікували», – зазначає Нік Білогорський.

Із усіх досягнень «Нова Юкрейн» найголовнішим вони вважають зовсім інше – те, що їм вдалося зібрати команду: людей, які не байдужі і прагнуть допомагати Україні, які цим живуть та мотивуються.