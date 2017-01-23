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Ваша Свобода | Дострокові вибори в Україні - неминучість чи дестабілізація?
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23 січня 2017, Київ 16:33
Події
Дострокові вибори в Україні – неминучість чи дестабілізація?
23 січня 2017, 15:30
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Гості: Народні депутати України Іван Вінник (БПП) та Іван Крулько (Батьківщина)
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