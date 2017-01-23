У Києві під стінами посольства Росії зібралися активісти з вимогою звільнити політв'язнів у Росії. Вони тримали в руках плакати з написами «Свободу ув'язненим українцям», «Ні, путінській диктатурі та репресіям» та «Свободу Ільдару».



24 січня Конституційний суд Росії розгляне скаргу політв'язня Ільдара Дадіна на статтю 212.1 Кримінального кодексу Росії, за якою Ільдар був засуджений на 2,5 року позбавлення волі, після чого зазнав тортур у колонії ВК-7 у Карелії.