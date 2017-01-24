Радіо Свобода Daily: соціальні мережі заполонила «еміграція»

Доброго ранку! Кілька днів поспіль українська блогосфера активно обговорює явище еміграції: хто, чому й куди виїжджає з України. Приводом для бурхливих дискусій стала не лібералізація візового режиму чи оприлюднення останніх статистичних даних чи опитувань. Хвилю запустила публікація у «Фейсбуці» українського медіаменеджера Артура Оруджалієва. Фотографію з новеньким американським паспортом блогер опублікував 18 січня. Наступного дня зробив і допис: «В Україні повітря просякнуте атмосферою еміграції…». Осторонь бути ми не могли, тож зібрали для Вас основні реакції української блогосфери на тему еміграції.

В окремій публікації висловився і письменник Андрій Любка. «Чому я повернувся? Відповідь проста: моя країна надихає мене», – пише він.

Коли Верховна Рада розпочне шосту сесію у лютому, на депутатів чекають нові баталії щодо мовного питання. Вже зареєстровано паралельно три законопроекти про державну мову і механізми її захисту. Вони передбачають майже повну українізацію медіапростору, книговидання, кінематографа, реклами та культурного простору. І хоч законопроекти ще не пройшли парламентських комітетів та першого читання – дискусії щодо змісту не вщухають. Думки пересічних українців, експертів та користувачів соцмереж щодо цього розділились. Крім того, залишається невирішеним і питання «закону Ківалова-Колесніченка». Його досі розглядають у Конституційному суді на предмет відповідності Основному закону України.

Угруповання «ДНР» тим часом організувало масові курси «російської словесності» в окупованому Донецьку. Відвідують ці курси викладачі української мови, що залишилися на підконтрольній угрупованню території, а проводять їх викладачі російської. Час від часу між ними відбуваються конфлікти на ідеологічній основі.

Народний депутат Антон Геращенко дав прес-конференцію, на якій заявив, що планований проти нього замах, якому запобігла СБУ, – це робота російських диверсійних груп. А секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив: «Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму… Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов’язана з професійною діяльністю Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України».

І до міжнародних новин.

В Астані відкрилися мирні переговори щодо Сирії, а Дональд Трамп у перший робочий день завітав до ЦРУ, щоб заявити – він їх підтримуватиме, а також підписав меморандум про вихід Вашингтона з Транстихоокеанського партнерства.

На завершення сьогодні маленький ювілей. Перший рік в ефірі відсвяткувала команда Радіо Донбас.Реалії. Протягом 2016-го Донбас.Реалії пройшли шлях від онлайн-радіо до потужного мовника у понад десяти містах Сходу України. Також програма виходить на хвилях «Громадського радіо» – щодня по буднях із 19:00 до 20:00, та на частотах радіо «Пульс» у Луганській області – з вівторка до суботи з 6:10 до 7:00. Аудіотрансляцію також можна слухати на сайті Радіо Свобода.

Нехай жодні межі не роз’єднають те, що має бути цілим!

Ваше Радіо Свобода Daily