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24 січня 2017, Київ 00:09
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Заяви про повернення Донбасу: популізм чи стратегія? (відео)

Заяви про повернення Донбасу: популізм чи стратегія? (відео)
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Одразу кілька впливових українських чиновників заявили про повернення Донбасу під контроль України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав прикордонників готуватися до деокупації, а заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука сказав, коли це відбудеться – цієї осені. Однак, якщо Росія припинить підтримку бойовиків. І якщо це реальний план, то на чому він базується, а якщо піар, то коли вибори? У цьому розбирався Григорій Жигалов. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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