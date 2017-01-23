Одразу кілька впливових українських чиновників заявили про повернення Донбасу під контроль України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав прикордонників готуватися до деокупації, а заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука сказав, коли це відбудеться – цієї осені. Однак, якщо Росія припинить підтримку бойовиків. І якщо це реальний план, то на чому він базується, а якщо піар, то коли вибори? У цьому розбирався Григорій Жигалов. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)