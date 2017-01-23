ПАРЄ знову розглядатиме українські питання

На зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка розпочала свою роботу, знову розглядатимуть українські питання. Дебати щодо реформ та функціонування демократичних установ в Україні відбудуться в середу. А 23 січня в рамках зустрічей у Страсбурзі проводили консультації щодо прав людини в Криму, анексованому Росією. Причому, ці обговорення здійснюються на тлі чергових закликів голови ПАРЄ Педро Аґрамунта повернути санкціоновану через Крим делегацію Росії до участі в роботі євроустанови.

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Висновки, яких дійшли автори звіту про ситуацію в Україні, доповідачі моніторингового комітету Ради Європи – іспанець Йорді Хукла й представник Німеччини Аксель Фішер – загалом позитивні.

Як свідчить проект документа, українську владу вітають за її «амбітну програму реформ», яка покликана реалізувати очікування людей, заявлені ще під час Революції гідності. Євродепутати відзначають і той факт, що реформи проводяться на тлі викликів, пов’язаних із російською агресією на сході України та незаконною окупацією Криму.

На тривалий український конфлікт нині звернув увагу й Педро Аґрамунт, якого на другий термін переобрали президентом ПАРЄ.

«Конфлікт в Україні та порушення режиму тиші на Донбасі тривають. Напруга триває, але на «розбурханій мові» історії Європи ми вивчили те, що конфлікти військовими методами не вирішуються», – заявив Аґрамунт.

Як вважає голова ПАРЄ, який, згідно з заявами українських можновладців, у своїх виступах часто схильний до російських позицій, «роль парламентарів ПАРЄ є у цьому випадку вирішальною». Саме тому, він вкотре пожалкував через відсутність у залі засідань делегації Росії. Росіяни залишили страсбурзьку євроустанову після того, як були позбавлені права голосу і виключені з керівних органів ПАРЄ у квітні 2014 року, після анексії Криму.

Аґрамунд закликав Москву повернутися в ПАРЄ

«Парламентська дипломатія – це важливий інструмент діалогу і наша Асамблея має цілком ним скористатися. Шкода, що другий рік поспіль Росія, яка є нашим членом, не надсилає своєї делегації, – каже він. – Відколи мене обрали, я збільшив консультації з головою палати російського парламенту і депутатами. Я наголошував, що всі країни-члени мають брати участь у роботі Асамблеї».

Характерно, що у жовтні минулого року про схильність Аґрамунта захищати позиції Росії, зокрема, заявляла перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Що ж до звіту на тему української демократії, який висунуть на обговорення у середу, то, як вважають Хукла та Фішер, однією з найважливіших проблем далі залишається поглиблена українська корупція, з якою, на їхню думку, ведеться повільна та обмежена боротьба.

Як зазначено у проекті звіту, Асамблея стурбована вкрай повільними темпами і обмеженими результатами боротьби з корупцією в Україні. Так, відсутність конкретного прогресу в антикорупційній боротьбі, а саме рішень суду у справах корупціонерів, «може потенційно зменшити ефект амбіційних реформ влади і, зрештою, підірвати громадську довіру до політичної та юридичної системи в цілому», пишуть доповідачі.

Політичні переслідування у Криму

Іншим важливим моментом зимової сесії ПАРЄ є й захід на тему «Катування, насильницькі зникнення, політичні переслідування: Крим просить справедливості». Його організовують делегація України при ПАРЄ, Кримська правозахисна група та Меджліс кримськотатарського народу.

Там, серед іншого, будуть представлені задокументовані випадки насильницьких зникнень в окупованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи.

Крім цього, зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи буде присвячена дебатам із приводу нападів на журналістів і свободу європейських ЗМІ, а також необхідності покласти край онлайн-дискримінації й розпалюванню ненависті в інтернет-мережі.